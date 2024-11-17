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Новости Татарстана и Казани
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Мокрый снег, морось и до 4 градусов тепла ожидаются в Татарстане
Сегодня, 17 ноября, в Татарстане сохранится относительно теплая, пасмурная и влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Местами, включая Казань, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси.
Утром кое-где, включая столицу РТ, вероятен слабый гололед. На дорогах местами образуется гололедица.
Прогнозируется юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Кое-где он будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в Казани — до 14 м/с).
В светлое время суток температура воздуха по региону составит от -1 до +4 градусов (в его столице — от +2 до +4 градусов).
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