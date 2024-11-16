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Общество 16 ноября 2024 06:30

Выходные в Татарстане начнутся с мокрого снега и гололеда

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Выходные в Татарстане начнутся с мокрого снега и гололеда
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В субботу, 16 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны небольшой снег и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Синоптики предупредили о слабом гололеде, гололедице на дорогах и порывистом ветре до 14 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от −3 до 0 градусов, а днем — от −1 до +3.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, температуры в Татарстане будут выше климатической нормы не только на выходных, но и в начале следующей недели.

#прогноз погоды #гололедица #мокрый снег
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