Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Выходные в Татарстане начнутся с мокрого снега и гололеда
В субботу, 16 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны небольшой снег и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Синоптики предупредили о слабом гололеде, гололедице на дорогах и порывистом ветре до 14 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от −3 до 0 градусов, а днем — от −1 до +3.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, температуры в Татарстане будут выше климатической нормы не только на выходных, но и в начале следующей недели.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»