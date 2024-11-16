Синоптики Татарстана предупреждают о гололеде и крепком ветре

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня вечером с сохранением ночью и днем 17 ноября в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Местами по республике, но не в Казани, будет дуть сильный юго-западный ветер силой от 15 до 17 м/с (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким).

Кроме того, на дорогах региона образуется гололедица (в столице РТ — в ночные и утренние часы).

Помимо этого, кое-где, включая Казань, ночью и утром ожидается слабый гололед.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток составит от -3 до +1 градуса (в столице РТ — от -1 до +1 градуса).