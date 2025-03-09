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Общество 9 марта 2025 07:00

Мокрый снег, дождь и до 4 градусов тепла ожидаются в Татарстане

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Мокрый снег, дождь и до 4 градусов тепла ожидаются в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 9 марта, в Татарстане благодаря влиянию атмосферного фронта очередного северо-западного циклона ожидается влажная и теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. В светлое время суток местами в регионе, включая Казань, пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

В отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман. Кое-где утром возможен гололед. На дорогах образуется гололедица, местами сильная.

Южный и юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с в утренние и дневные часы иногда будет усиливаться порывами от 15 до 18 м/с (в столице РТ – до 15 м/с).

Температура воздуха по Татарстану днем составит от -1 до +4 градусов (в Казани – от +1 до +3 градусов).

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