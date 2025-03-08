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Общество 8 марта 2025 14:25

Очень крепкий ветер, гололед и туман ожидаются в Татарстане

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Очень крепкий ветер, гололед и туман ожидаются в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 9 марта, в Татарстане прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Утром и днем местами на территории республики будет дуть сильный ветер от 15 до 18 м/с (в Казани – до 15 м/с). По шкале Бофорта ветер силой от13,9 до 17,1 м/с называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

Кроме того, как в темное, так и в светлое время суток кое-где по региону опустится туман.

В утренние часы вероятно образование гололеда. При этом как ночью, так и днем на дорогах республики, включая ее столицу, образуется сильная гололедица.

Ночью местами по Татарстану (но не в Казани) вероятен небольшой снег. Температура воздуха в ночные часы составит от 4 до 9 градусов ниже нуля.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #туман #сильный ветер
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