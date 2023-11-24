«Мой сын погиб, чтобы мы жили мирно»: в Казани открылась выставка ко Дню матери

Выставка портретов матерей, чьи сыновья стали участниками спецоперации, открылась сегодня в татарстанском филиале гсударственного фонда «Защитники отечества». Фотопроект под названием «Мамы Героев Татарстана» приурочили ко Дню Матери.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На выставке представлены 20 портретов матерей, проводивших своих сыновей на фронт. Некоторые из этих сильных женщин не дождались возвращения своих детей из зоны СВО, им пришлось пережить тяжелую утрату. Тем не менее они нашли в себе силы, чтобы принять участие в проекте и прийти сегодня на открытие выставки. На всех фотографиях – пронзительный материнский взгляд: кто-то в кителе сына, кто-то с медалью в руках. Рядом на фото письма сыновьям – проникновенные, искренние и берущие за душу.

Матерей героев поприветствовали организаторы выставки, руководитель отделения фонда «Защитники отечества» Гузель Удачина и почетный гость мероприятия заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Для женщин, ставших героинями проекта, прийти сегодня было непросто. Ждать сына из зоны спецоперации – дело не простое и заслуживает большого уважения.

Фарида Миншагаева проплакала почти все мероприятие. Ее с трудом получилось успокоить на несколько минут, после чего глаза матери снова покраснели от слез. На СВО погиб ее единственный сын Анвар. Ему было 23 года. Анвар был радиоразведчиком, определял дислокацию вражеских ракет, самолетов. Анвара Миншагаева посмертно наградили орденом Мужества.

Женщина воспитывала одна, он не успел жениться и порадовать ее внуками. После смерти сына Фарида Миншагаева осталась одна.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Пришла на выставку и семья Героя России Дамира Гилемханова – папа остался терпеливо дожидаться свою дочь и супругу в коридоре, заходить не захотел. Ленария Хасбиулловна говорит, что посещает все мероприятия, связанные с сыном.

«Я постоянно плачу, уже привыкла, но все равно хожу. Я очень горда, что воспитала такого сына. Мне очень приятно, что его не забывают. И не забывают нас – в сентябре нас приглашали на прогулку на теплоходе, было очень хорошо все организовано, очень вежливые люди. Мы очень довольны», – говорит она.

Рузиля, сестра Дамира, рассказала, что авторы проекта были очень внимательными и чуткими во время проведения фотосессии.

«Мы два раза фотографировались, потому что первые снимки нам не понравились и нам предложили сфотографироваться еще раз. Все же эти фотографии останутся на долгую память. Мы очень ждали эту выставку и наконец-то она открылась», – поделилась девушка.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Розалия и Рафаэль Шамгуловы потеряли на СВО сына. У него остались жена и маленькая дочка, которой скоро исполнится пять лет.

«Наш сын, Адель, погиб через месяц после начала СВО. До этого он был в Сирии. Учился он в Суворовском училище, окончил его с отличием, потом ушел в армию, там и подписал контракт. Служил в Сарове, во внутренних войсках, потом перевелся в казанский спецназ. Он был старшим сержантом. Он жил этим, ему не хотелось жить на гражданке», – поделился отец героя.

Мать участника СВО сегодня сильно переживала. Она не могла сдержать эмоции, как бы ее ни успокаивал супруг.

«О том, что он уехал на СВО нам не сказал. Говорил, что в командировке, в Чечне. Когда уезжал в Сирию тоже молчал, говорил, что в лагере. Он даже ранение получил, ему предложили в госпиталь пойти, а он сказал: “Что я тут отсиживаться буду” перебинтовал рану и обратно в бой», – расплакалась мать погибшего героя.

Сегодня все эти женщины, пожалуй, не менее мужественные, чем их сыновья. Они стараются участвовать в мероприятиях, выступают с речью. Для них важно, чтобы то, что делают или делали их сыновья, ценилось и не забывалось.

На открытии выставки артисты спели песни для матерей, а дети прочитали стихи. Трогательное выступление снова заставило матерей героев расплакаться.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

С поздравлениями к женщинам обратилась Лейла Фазлеева.

«Мы сегодня с вами встречаемся в преддверии Дня матери. Руки матери – самые теплые руки, и, конечно, сегодня всех хочется поздравить с наступающим праздником, пожелать всем здоровья, сказать слова благодарности каждой из вас за ожидание. Слова признательности и благодарности за то, что вы всегда рядом и мы с вами имеем возможность общаться. Те встречи, которые проходят и в Кабинете министров и в фонде “Защитники Отечества” позволяют нам с вами двигаться вперед, идти к победе, спасибо вам, вашим сыновьям, вашим мужьями, всем тем, кто сегодня защищает нашу страну», – обратилась к участницам проекта заместитель Премьер-министра РТ.

Гузель Удачина, обращаясь к собравшимся, обратила внимание, насколько праздник Дня матери, появившись совсем недавно в нашей стране, стал одним из самых любимых.

«Это повод вспомнить о наших мамах, вспомнить о том, что мы с вами мамы. Высказать слова благодарности, признательности, любви. Очень теплый, светлый, добрый семейный праздник. Каждое мое утро начинается со звонка моей маме и каждый вечер заканчивается звонком ей. И я хочу, чтобы так было всегда. Я хочу, чтобы это было как можно дольше в моей жизни. Чем дольше это будет продолжаться, тем дольше я буду чувствовать себя дочерью. Поэтому я хочу пожелать нам всем, чтобы эти теплые и добрые отношения между детьми сохранялись навсегда. Я очень горда находиться сегодня среди вас, потому что те мальчишки, которых вы вырастили – лучшие среди нас, это настоящие герои, мы всегда будем их помнить», – сказала руководитель филиала фонда.

Одним из авторов проекта стала Оксана Бородина – она ветеран военной службы, супруга полковника Росгвардии. Именно она организовала фотопроект «Жена героя», который объединил сотни женщин, чьи мужья отправились на СВО.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В преддверии праздника мы очень старались успеть выпустить наши фотопортреты. Этот фотопроект – патриотический и уникальный. Он сегодня заполонил стены не только данного филиала, но и все уголочки нашей российской земли. Проект “Мамы героев Татарстана” призван напомнить о подвиге наших простых ребят, которые ценой собственной жизни выполняют сложные боевые задачи во имя мира в зоне СВО», – рассказала она.

На мероприятии поблагодарили визажистов, которые работали над образом, героинь и фотографа Сергея Акимова, который отснял 30 портретов для проекта.

«Съемка была непростая, я посмотрел в глаза каждой матери. У всех своя непростая судьба. Они все вели себя очень достойно, съемка прошла без эксцессов, все отработали быстро. Я благодарен матерям, что они нашли в себе силы и оставили для потомков эту память», — поделился он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Пришли сегодня поздравить матерей солдат и военнослужащие – они поблагодарили женщин за стойкость и вручили цветы. В завершение мероприятия слово предоставили одной из матерей, которая стала участницей фотопроекта.

«Мой сын был призван по мобилизации. 4 июля мой сын погиб под Донецком, честно защищая Родину, чтобы мы, жители России жили мирной и спокойной жизнью. Я горжусь своим сыном», – сказала она, едва сдерживая слезы.

После общей фотографии матерей героев пригласили на праздничный обед. Говорить о своих детях для них сегодня было непросто, но в то же время, все они безмерно горды своими сыновьями, которые проявили невероятное мужество, отвагу и героизм защищая Отечество.

Отметим также, что 22 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года семьи. Такое решение призвано популяризировать государственную политику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

По мнению экспертов, в ситуации продолжающейся спецоперации на Украине долг государства поддерживать семьи участников СВО, на что обращает внимание и президент. В Год семьи поддержка семей воинов станет одним из направлений работы.