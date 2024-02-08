«Есть любимые места — вся Казань»: Камилю Исхакову исполнилось 75 лет

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Бывшему мэру Казани (1989 — 2005), помощнику Раиса Татарстана Камилю Исхакову исполнилось 75 лет. Об изменениях, которые произошли в городе за более чем 30 лет, он рассказал в интервью «Казанским ведомостям».

Исхаков напомнил, что раньше Казань была закрытым городом, не предназначенным для туризма. Глобальные изменения ее внешнего облика начались с программой ликвидации ветхого жилья, которая отчасти, признался он, была даже незаконной. Подвиг Казани, уверен бывший глава города, вряд кому-то удастся повторить.

«Мы воспользовались правовым беспределом начала перестройки и выработали небывалые и неповторимые экономические механизмы, которые с точки зрения законодательства были незаконными: в Татарстане был введен налог на ликвидацию ветхого жилья. Все предприятия отчисляли на реализацию этой программы налог в размере 1% от объема реализуемой продукции, на каждую добытую тонну нефти установили дополнительный акциз и еще ввели дюжину критериев», — вспоминает он.

По словам Исхакова, в свое время эта масштабная работа и механизмы, с помощью которых ее претворили в жизнь, впечатлили и первого Президента России Бориса Ельцина. «О, какая программа! Но вы знаете, что нарушаете законы?» Но главное, люди получили возможность жить в комфортных условиях. Я до сих пор слышу от казанцев слова благодарности за это«, — добавил бывший мэр Казани.

Реализация этого проекта позволила изменить условия жизни более чем 100 тысяч жителей города. Вместо аварийного жилья и бараков они получили квартиры с ванной, туалетом, кухней и централизованным отоплением.

Еще одно событие, изменившее жизнь города, — это празднование 1000-летия Казани в 2005 году. До масштабного праздника был проделан колоссальный труд, чтобы не только установить возраст столицы Татарстана, но и доказать его, а затем и получить соответствующий указ.

Фото: «Казанские ведомости»

Камиль Исхаков напомнил, что в те годы в России не существовало официального порядка определения возраста городов. И первой его фактически выработала Казань — проведенные комплексные исторические и археологические исследования, экспертиза чешской монеты IX века, обнаруженной на территории Кремля, все же позволили подтвердить городу свой возраст.

Однако даже после этого препятствия не закончились.

«В 1999 году был подготовлен указ Президента России Бориса Ельцина „О праздновании 1000-летия основания г. Казани“. Документ путешествовал по кабинетам министерств и ведомств, правительства и Аппарата Президента России. Мы везде ходили ножками, по всем документам получили визы, и вдруг его следы потерялись», — вспоминает герой интервью.

По его словам, решить судьбу Казани помог случай — в городе нашлась семья, которая в свое время спасла от смерти маленького Бориса Ельцина (в то время Президента) и его маму Клавдию Васильевну, которые остались без крова, после того как его отец оказался в тюрьме. Тогда семья получила квартиру от Президента России, а Казань — долгожданный указ о праздновании ее 1000-летия. В этот же год столице Татарстана удалось вернуть чудотворную икону Казанской Божией матери, находившийся до этого в Португалии, а затем в личных покоях Папы Римского в Ватикане.

Кроме того, в годы руководства Исхакова в Казани было открыто метро. Идея зародилась гораздо раньше мыслей о 1000-летнем юбилее — в 1979 году, — однако из-за проблем с проектом и близким залеганием вод к поверхности, долгого поиска способов решить все возникающие проблемы открыть его удалось лишь в юбилейный год.

«Метро в Казани было открыто при участии Президента России Владимира Путина и глав стран СНГ. И сейчас без него невозможно представить наш город. Ежедневно оно перевозит более 100 тысяч казанцев», — заметил Камиль Исхаков.

На вопрос о том, какие же места в Казани он считает любимыми, герой интервью признался: «Есть любимые места — это вся Казань. Еду по городу: это делали мы, это тоже делали мы... С каждым местом связаны определенные моменты моей жизни».

14 ноября 2005 года Исхаков покинул пост мэра Казани и был назначен полномочным представителем Президента России в Дальневосточном федеральном округе, а также членом Совета безопасности России.

В октябре 2007 года стал замминистра регионального развития РФ по Дальнему Востоку и Забайкалью, а в период с июля 2008 по сентябрь 2011 года работал в качестве постпреда России при Организации Исламская конференция.

Затем Исхаков вновь вернулся в Казань и занял пост замруководителя Раиса Татарстана, назначен председателем совета учредителей Болгарской исламской Академии. Является помощником Раиса Татарстана по строительству Соборной мечети.