Камиль Исхаков: «"Кул Шариф" — это история, а Соборная мечеть устремлена в будущее»

Бывший мэр Казани, ныне помощник Президента Татарстана по строительству Соборной мечети Камиль Исхаков считает самым подходящим местом для храма участок между казанской «Чашей» и «Ривьерой». А на территории между мечетью и жилыми массивами можно обустроить парк отдыха и развлечений, считает он.

Камиль Исхаков: «Люди переживают, что строительство навредит реке, но потом, когда все будет сделано, многие поймут, что это не так»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Перед строительством мечети “Кул Шариф” тоже были недовольные, говорили, что строим на костях»

«Во-первых, это удобное место с точки зрения транспортного сообщения. Можно будет пешком добираться от остановок наземного общественного транспорта и метро. Ленинская, Кировская дамбы, мост “Миллениум”, Малое Казанское кольцо – все находится недалеко от этого места.

Во-вторых, можно будет видеть отражение мечети на водной глади. Вы представляете, как это будет красиво! Люди переживают, что строительство навредит реке, но потом, когда все будет сделано, многие поймут, что это не так. Перед строительством мечети “Кул Шариф” тоже были недовольные, говорили, что строим на костях, хотя никаких костей там не было», – напомнил Исхаков.

Правый берег Казанки выглядит не очень гармонично. Сейчас там ничего нет, кроме «Чаши» и жилых домов. А если будет построена мечеть, то появится баланс Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он обратил внимание, что правый берег Казанки со стороны Кремля выглядит не очень гармонично. Сейчас там ничего нет, кроме «Чаши» и жилых домов. А если будет построена мечеть, то появится баланс. Исхаков напомнил, что вокруг земельного участка между «Чашей» и «Ривьерой» находится большой жилой массив. А это значит, что когда маленькие мечети будут переполнены, люди смогут прийти в Соборную мечеть.

«Еще одно обстоятельство говорит в пользу этого места – здесь не нужно будет согласовывать с ЮНЕСКО. Казанский Кремль как объект Всемирного наследия защищен этой организацией. При желании построить мечеть в районе парка “Кырлай” тоже можно, но в этом случае потребуется согласование с ЮНЕСКО.

«Территория у будущего парка “Манзара” не нравится тем, что населения там мало и это далеко от транспортных узлов» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Территория у будущего парка “Манзара” (между Кремлем и Кировской дамбой, – прим. Т-и) не нравится тем, что населения там мало и это далеко от транспортных узлов. Там мы никогда не сможем построить храм, способный стать по-настоящему Соборной мечетью», – считает Камиль Исхаков.

«При наличии сильного имама люди будут стремиться слушать его вагазы»

По словам экс-мэра Казани, первый камень под строительство Соборной мечети в Казани будет заложен 21 мая 2022 года в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«Затем по техническому заданию надо будет объявить международный конкурс. Будут разработаны проекты. Потом начнется строительство, внутренняя отделка, благоустройство территории. Если все это сумеем выполнить за три года – будем героями. За это время надо сформировать и коллектив, и порядок работы новой мечети.

«Если делать, то надо сделать на отлично. Пусть люди и к имам-хатыбу тянутся, и чтобы халяльная продукция там была, и остальное» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

При наличии сильного имама международного уровня люди будут стремиться слушать его вагазы, будут стараться присутствовать в намазах с его участием. И рядовых имамов надо обучать сейчас. Все это надо формировать уже в ходе строительства, иначе Соборная мечеть не состоится. Люди будут думать – зачем мне куда-то ездить, у меня и рядом с домом есть мечеть. Если делать, то надо сделать на отлично. Пусть люди и к имам-хатыбу тянутся, и чтобы халяльная продукция там была, и остальное. Это должен быть исламский центр, где каждый найдет по своим потребностям», – уверен помощник Президента РТ. По мнению Камиля Исхакова, пока кандидата на должность имама новой Соборной мечети нет, но подыскивать кандидатуру нужно уже сегодня

«Должны быть учтены и пожелания экологов, и граждан»

Экс-градоначальник напомнил, что некоторые верующие желают видеть «Кул Шариф» в качестве Соборной мечети. Исхаков не согласен с таким мнением.

«Мы с Минтимером Шариповичем определили “Кул Шариф” как историческую, чтобы туда могли приходить туристы, проводились праздники» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Очень красивая, нарядная мечеть, кто-то считает ее Соборной, однако она строилась не с такой целью. Мы с Минтимером Шариповичем определили ее как историческую, чтобы туда могли приходить туристы, проводились праздники. Таким образом она и функционирует. Здесь невозможно собирать всех верующих и сделать Соборную мечеть. Она и с точки зрения дороги, транспорта неудобная, машины ставить негде. Она же внутри Кремля. Пусть эта мечеть останется такой, как есть. “Кул Шариф” – наша история, символ, а Соборная мечеть должна быть устремлена в будущее.

Рамзан Кадыров одну за другой строит соборные мечети. Он предпочитает турецкие проекты, а здесь нужно другое. По нашей мечети “Кул Шариф” тоже проводился большой конкурс. А мы строили ее даже не по победившему проекту, совсем другой. С Минтимером Шариповичем каждое утро с Центрального стадиона смотрели, какого же цвета сделать ее купол, минареты. Благовещенский храм, который стоит рядом, имеет голубые купола, а мы решили, что мечеть должна быть ближе к бирюзовому. Минтимер Шарипович до сих пор говорит, что мы немножко не угадали с цветом», – признался Исхаков.

Бывший мэр Казани намекнул, что приоритетным считается вариант площадки рядом с Центром семьи «Казан» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Точное место под строительство Соборной мечети еще не определено, но бывший мэр Казани намекнул, что приоритетным считается вариант площадки рядом с Центром семьи «Казан».

«Наш Президент Рустам Нургалиевич сказал, что нужны согласительные процедуры. Тут должны быть учтены и пожелания экологов, и граждан, надо собраться за круглым столом», – подчеркнул Исхаков.