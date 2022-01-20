Камиль Исхаков: В первый день на посту мэра Минтимер Шаймиев по-отечески меня успокаивал

Глава администрации Казани в 1989-2005 годах Камиль Исхаков рассказал о большой моральной поддержке первого Президента Республики Татарстан, Государственного Советника Минтимера Шаймиева в свои первые дни работы на посту мэра Казани.

Камиль Исхаков напомнил, что мэром он был избран 14 февраля 1989 года.

«Первый день вышел на работу. Был сильный снегопад. Как мэр, я же должен очистить город от снега. А я пока ничего не знаю, что делать, куда бежать, что сказать... Вот так, сижу в кабинете, нервничаю. Мне уже стали звонить, ругать — почему снег не чистишь, куда смотришь, сейчас транспорт встанет, торговля остановится, и так далее. Я и без этого сижу, как на иголках», — вспоминает те годы экс-мэр.

Минтимер Шаймиев тогда был председателем Совета Министров ТАССР. Между ними состоялся телефонный разговор, который запомнился Камилю Исхакову на всю жизнь.

«Я ему пожаловался, „того нет, этого нет“. И никогда не забуду слова, которые мне сказал Минтимер Шарипович. „У тебя техника есть в городе?“ спрашивает он. „Есть, нашли, и в заводах взяли“. „Они все задействованы?“. „Да, работают“. „Есть, кому работать с техникой?“. „Есть, стараются“. „Раз так, ты не нервничай, все наладится, главное, машины, люди вышли, работа идет“, — говорит Минтимер Шарипович», — рассказал бывший мэр.

«Вот это мне запомнилось. Я первый день на работе, все звонят и ругают, а он по-отечески, по-доброму меня успокаивал: «Если сейчас будешь „кипеть“, — и людей понапрасну заставишь нервничать», — сказал он.

Камиль Исхаков также добавил, что работе мэра невозможно быстро научиться. «Я и сам почти пять лет учился», — отметил он.