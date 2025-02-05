«Мой дед удостоен «Красной Звезды»: боец СВО из РТ награжден медалью «За отвагу»

Уроженец деревни Ташкичу Арского района Татарстана Рифкат Валишин в зоне спецоперации проявил себя как настоящий патриот, показывая пример отваги и мужества. За проявленные подвиги награжден медалью «За отвагу».

«Мой дедушка в 17 лет бросил учебу в Казанской медицинской школе и по собственному желанию отправился на Великую Отечественную войну. Проявил пример отваги. Был удостоен ордена Красной Звезды. Дедушка – это пример мужества на всю мою жизнь. Я безмерно горжусь им. Думаю, чувство патриотизма мне передалось от него», – рассказал Рифкат Валишин.

Рифкат Валишин родился в 1986 году. В семье трое детей, он старший, у него есть младший брат и сестра. Когда ему исполнилось три года, семья переехала в деревню Старое Чурилино. Его отец Шаукат Валишин начал работать учителем физкультуры и начальной военной подготовки в Старочурилинской школе, а мать Ильсия устроилась на работу медсестрой, позже стала заведующей детским садом.

«В 1993 году я пошел в первый класс. В это время в школе открылся класс татарского языка. Меня зачислили в этот класс. Я до сих пор радуюсь этому. Мне очень нравится татарский язык. С детьми дома разговариваем только на татарском языке, – заметил Рифкат Валишин. – Еще в школьные годы увлекся спортом, особенно борьбой. Занимал призовые места в спортивных соревнованиях, проходящих в Арске. У меня было много достижений и в республиканских соревнованиях».

Кроме того, он, как и его отец, прекрасно поет и играет на баяне. Активно участвовал в музыкальных мероприятиях в школе и сельском клубе. Сейчас он самостоятельно учится играть на гитаре.

«Наша бабушка, проживавшая в Ташкичу, красиво пела. Когда приходила к нам в гости, всегда готовила вкусную еду, а во время готовки всегда подпевала. Возможно, именно благодаря этим вкусным блюдам, приготовленным под пение, я и заинтересовался музыкой, – пояснил Рифкат. – Папа тоже поет и играет на баяне. Он очень музыкальный человек, настоящий человек сцены. Он работает в клубе в деревне Чулпаново. Мама тоже поет с ним, иногда вместе выступают на сцене. Дома, когда папа играл на баяне, я тоже подпевал ему. Возможно, талант передался от отца».

После окончания школы Рифкат поступил в Казанский государственный гуманитарно-педагогический университет на факультет физкультуры. Он продолжил занятия борьбой и увлекся туризмом. «Жил в общежитии. Мы учились на одном курсе с известным певцом Ильназом Бахом. Помню, как мы вместе пели песни», – вспоминает Рифкат студенческие годы.

Получив диплом, молодой человек устроился на работу в отдел внутренних дел. Физкультурника быстро приняли на работу.

«Многие мои друзья устроились на работу в милицию (теперь полиция), мы поддерживали связь, и после окончания университета они пригласили меня к себе. Я всегда любил читать детективы, у меня было желание стать следователем, – отметил Рифкат. – Когда представилась возможность, я не упустил ее и не пожалел о своем решении. Работал с удовольствием».

В 2018 году Рифкат Валишин перешел на службу в Росгвардию. Здесь особенно важна физическая подготовка. По его словам, если в полиции он занимался преступниками, то задача росгвардейцев – защита Родины, Конституции и контроль за теми, кто пытается их нарушить.

В феврале 2022 года началась специальная военная операция, в первые же дни Рифкат отправился в зону боевых действий.

«Когда началась специальная военная операция, мы с ребятами, с которыми служили вместе, выразили желание отправиться туда, – сказал Рифкат. – Супруга Гульфия, хоть и с трудом, но согласилась. Зная мою профессию, морально она уже была готова. Она оказала мне огромную поддержку, за что я ей безмерно благодарен».

Те, кто служит в Росгвардии, имеют право выйти на пенсию уже через двадцать лет службы. Рифкат, выйдя на пенсию, вернулся в родные края.

«Если вдруг объявят мобилизацию и меня снова призовут, хотя я надеюсь, что этого не случится, что специальная военная операция завершится, а наши ребята вернутся домой, я готов снова уйти. Каждый мужчина должен защищать свою Родину, – говорит он. – Но сейчас в Росгвардию приходят молодые ребята, которые изъявляют желание отправиться в зону специальной военной операции».

Рифкат Валишин с семьей живет в Казани. Его жена – учительница. У них двое талантливых детей. Старшей дочери Нафисе уже девять лет. Она прекрасно говорит на татарском языке, выразительно читает стихи, выступает на сцене, поет. Этот талант передался ей от дедушки. Когда приезжают в деревню, Нафиса любит выступать вместе с ним в клубе. Она также посещает музыкальную школу, где занимается вокалом и хореографией.

Младшая дочь Ясмина, хотя ей всего два года, уже пытается танцевать под пение сестры.

Рифкат Валишин полон сил и энергии. На пенсии он не собирается сидеть дома без дела. У него большие планыН хочет построить дом в родной деревне и жить там.

«Пока не знаю, чем буду заниматься. Возможно, буду преподавать. Могу работать и водителем. С детства увлекаюсь техникой. Мне нравится разбирать и собирать велосипеды и мотоциклы. Я разбираюсь в технике, – поделился планами Рифкат. – Знаю и плотницкое дело. Всю работу в доме – от установки потолков до укладки пола и сборки мебели – я выполняю сам. Мой дед был плотником, я в детстве любил работать с его инструментами. Помню, я всегда ждал, когда он уйдет на обед, чтобы побежать к его инструментам и что-то смастерить. «Опять мои инструменты трогал!» – ругался он».

А вот пение – это хобби Рифката. В свободное время он берет гитару и начинает петь. К нему присоединяется и дочь Нафиса. Когда приезжают в деревню, не остаются в стороне и родители. Рифкат продолжает традиции своей трудолюбивой и музыкальной семьи.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Гульсины Закиевой.