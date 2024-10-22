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Моди: Визит в Казань еще больше укрепит партнерство между Индией и Россией
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал свою предстоящую поездку в столицу Татарстана для участия в саммите БРИКС. Слова политика опубликованы на сайте Министерства иностранных дел страны.
«<...> мой визит в Казань еще больше укрепит особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией», — в частности, заявил Моди.
Кроме того, глава Правительства Индии заметил, что его страна «ценит тесное сотрудничество в рамках БРИКС». По его оценке, БРИКС «стало важной площадкой для диалога и обсуждения вопросов, касающихся глобальной повестки дня в области развития, реформированной многосторонности, изменения климата, экономического сотрудничества, создания устойчивых цепочек поставок, содействия культурным и межчеловеческим связям и так далее».
Сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня. Президент РФ Владимир Путин 22 октября планирует встретиться с Нарендрой Моди и рядом других иностранных лидеров.
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