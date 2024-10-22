Моди: Визит в Казань еще больше укрепит партнерство между Индией и Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал свою предстоящую поездку в столицу Татарстана для участия в саммите БРИКС. Слова политика опубликованы на сайте Министерства иностранных дел страны.

«<...> мой визит в Казань еще больше укрепит особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией», — в частности, заявил Моди.

Фото: www.mea.gov.in

Кроме того, глава Правительства Индии заметил, что его страна «ценит тесное сотрудничество в рамках БРИКС». По его оценке, БРИКС «стало важной площадкой для диалога и обсуждения вопросов, касающихся глобальной повестки дня в области развития, реформированной многосторонности, изменения климата, экономического сотрудничества, создания устойчивых цепочек поставок, содействия культурным и межчеловеческим связям и так далее».

Сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня. Президент РФ Владимир Путин 22 октября планирует встретиться с Нарендрой Моди и рядом других иностранных лидеров.