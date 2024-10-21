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Политика 21 октября 2024 15:46

МИД Индии подтвердил участие Моди в саммите БРИКС в Казани

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Индия считает БРИКС важной площадкой для решения глобальных проблем. Об этом сообщил первый замглавы МИД азиатской страны Викрам Мисри на брифинге.

«Мы придаем большое значение нашему участию и нашей деятельности в рамках БРИКС, поскольку мы рассматриваем его как ключевое выражение глобальной многополярности», – приводит его слова ТАСС.

Мисри подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет в Казани на саммит БРИКС.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

#индия #саммит БРИКС
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