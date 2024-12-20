Модернизация теплосетей в Нижнекамске потребует 6 млрд рублей на два года

Модернизация теплосетей в Нижнекамске потребует порядка 6 млрд рублей на два года. Такую цифру «Татар-информу» озвучил генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

«Порядка 6 млрд рублей на два предстоящих года. Мы еще сами не знаем до конца, в каком состоянии в реальности находятся все эти распредсети. Они же под землей в основном проложены, а гидравлические испытания мы сможем провести только весной», — пояснил глава компании.

Протяженность изношенных труб в Нижнекамске — порядка 700 километров, из них более 200 — горячая вода и 500 — тепло.

«Мы в этом году 1 млрд рублей вложили — и всего 20 км только заменили. Тарифный источник такие инвестиции не обеспечит. В лучшем случае — поможет расходы на текущее содержание покрыть, да и то вряд ли. Огромные потребности в финансировании — надеяться только на тариф нет смысла», — сказал Хазиев.

Он допускает, что, возможно, схему теплоснабжения Нижнекамска нужно будет радикально менять.

«Татэнерго» надеется на новую республиканскую программу по капитальному ремонту изношенных коммунальных сетей, анонсированную Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Помочь может и федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры.

Критическая ситуация сложилась прошлой зимой в Нижнекамске, где из-за трухлявых сетей температура в некоторых домах временами была на уровне 15 — 17 градусов. Для решения проблемы «Татэнерго» предлагает перейти на модель «альтернативной котельной».

Полный текст интервью – «Раузил Хазиев — о росте выработки энергии, судьбе Заинской ГРЭС и теплосетей Нижнекамска».