Sollers в 2024 году запустит производство восьмиместных автобусов

В будущем году модельная линейка автомобилей Sollers Atlant пополнится восьмиместным микроавтобусом. Кроме того, предприятие планирует выпустить новую модификацию Argo, сообщил директор по продажам и маркетингу компании Марат Шарапов.

«В начале следующего года появится восьмиместный автобус на короткой базе», – пообещал Шарапов, добавив, что новые автобусы смогут закрыть потребности рынка автомобилей России в минивэнах.

В линейке Argo компания планирует создать новую сдвоенную кабину, удлиненную колесную базу, а также освоить производство бензинового двигателя объемом 2 литра и мощностью 147 л.с.

Отметим, что на заводе уже запущен полный цикл производства автомобилей Sollers Atlant, и в ближайшем будущем планируется запустить полный цикл по линейке Argo, производящейся в Ульяновске.

Производство Atlant и Argo Sollers запустил на территории ОЭЗ «Алабуга» в прошлом году. Ранее «Татар-информ» сообщал о планах компании начать тестовую эксплуатацию электрокаров в 2024 году.