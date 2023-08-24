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Sollers в 2024 году запустит производство восьмиместных автобусов
В будущем году модельная линейка автомобилей Sollers Atlant пополнится восьмиместным микроавтобусом. Кроме того, предприятие планирует выпустить новую модификацию Argo, сообщил директор по продажам и маркетингу компании Марат Шарапов.
«В начале следующего года появится восьмиместный автобус на короткой базе», – пообещал Шарапов, добавив, что новые автобусы смогут закрыть потребности рынка автомобилей России в минивэнах.
В линейке Argo компания планирует создать новую сдвоенную кабину, удлиненную колесную базу, а также освоить производство бензинового двигателя объемом 2 литра и мощностью 147 л.с.
Отметим, что на заводе уже запущен полный цикл производства автомобилей Sollers Atlant, и в ближайшем будущем планируется запустить полный цикл по линейке Argo, производящейся в Ульяновске.
Производство Atlant и Argo Sollers запустил на территории ОЭЗ «Алабуга» в прошлом году. Ранее «Татар-информ» сообщал о планах компании начать тестовую эксплуатацию электрокаров в 2024 году.
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