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«Соллерс» запустит производство электромобилей в Елабуге в начале 2024 года
Компания «Соллерс Алабуга» планирует начать тестовую эксплуатацию электрокаров в конце этого года и запустить серийное производство в начале следующего, сообщил в интервью «Татар-информу» председатель совета директоров компании «Соллерс» Адиль Ширинов.
«Мы обязательно запустим производство электрических версий и “Атланта” и “Арго”. Рассчитываем начать тестировать рынок в конце этого года и запустить серийное производство в начале следующего года», – сообщил Ширинов.
По его мнению, крупнейшие городские агломерации – Москва, Петербург, Казань – готовы к эксплуатации электротранспорта в сегменте легких коммерческих грузовиков.
«На горизонте шести-семи лет массовый переход на электродвижение в больших городах-миллионниках, на мой взгляд, станет основным трендом», – полагает он.
Подробнее – в материале «Адиль Ширинов: «Автомобильный рынок восстановится в ближайшие 2-3 года».
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