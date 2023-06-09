«Соллерс» запустит производство электромобилей в Елабуге в начале 2024 года

Компания «Соллерс Алабуга» планирует начать тестовую эксплуатацию электрокаров в конце этого года и запустить серийное производство в начале следующего, сообщил в интервью «Татар-информу» председатель совета директоров компании «Соллерс» Адиль Ширинов.

«Мы обязательно запустим производство электрических версий и “Атланта” и “Арго”. Рассчитываем начать тестировать рынок в конце этого года и запустить серийное производство в начале следующего года», – сообщил Ширинов.

По его мнению, крупнейшие городские агломерации – Москва, Петербург, Казань – готовы к эксплуатации электротранспорта в сегменте легких коммерческих грузовиков.

«На горизонте шести-семи лет массовый переход на электродвижение в больших городах-миллионниках, на мой взгляд, станет основным трендом», – полагает он.

Подробнее – в материале «Адиль Ширинов: «Автомобильный рынок восстановится в ближайшие 2-3 года».