Мобильные пекарни и бани для бойцов изготавливают в Бугульме

Руководитель исполнительного комитета Бугульминского района Дамир Фаттахов продолжает серию рабочих визитов на предприятия города. Очередной встречей стало посещение бугульминского филиала компании «ГКС», руководимого Альбертом Каримовым.

Предприятие активно участвует в оказании помощи военнослужащим, задействованным в зоне специальной военной операции. С первых дней СВО здесь действует гуманитарный штаб, при котором сотрудники и жители Бугульмы формируют и регулярно отправляют грузы на передовую.

На производственной базе предприятия изготавливаются мобильные пекарни, полевые бани, моноколеса и другие необходимые вещи, запрашиваемые бойцами. Особенность этой работы – в ее адресности: учет конкретных потребностей военнослужащих позволяет направлять действительно нужную помощь.

Альберт Каримов не только координирует деятельность штаба, но и лично пять раз выезжал в зону СВО с гуманитарными поставками. По словам Дамира Фаттахова, его деятельность является примером искреннего отношения к делу и высокого уровня личной вовлеченности.

«Познакомившись лично, убеждаешься, с какой искренностью он несет свою патриотическую миссию, с какой самоотдачей вдохновляет других на участие в поддержке бойцов», – отметил глава исполкома.

Жители Бугульмы также могут присоединиться к гуманитарной инициативе. В городе действуют пункты сбора помощи: МЦ «Дворец молодежи» (ул. Ленина, 98), склад ГКС (ул. Нефтяников, 3а), склад магазина «Военторг» (ул. Герцена, 182)

Сбор гуманитарной помощи продолжается на регулярной основе.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.