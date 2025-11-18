Мобильного приложения для платформы «Ана теле» не планируется

Мобильного приложения для сервиса «Ана теле» не планируется, сообщила начальник управления национального образования Министерства образования и науки РТ Алсу Шарипова.

«Если заходить [на сайт] с телефона, вам откроется адаптивная версия. Она очень удобная для использования, мы сами ей пользуемся. Другой задачи не стоит», – пояснила Шарипова.

В числе преимуществ отсутствия мобильного приложения Шарипова назвала отсутствие необходимости обновлять это приложение – сайт делает это автоматически.