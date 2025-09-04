Создатели ремейка онлайн-школы «Ана теле» рассказали о новой платформе

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

К началу нового учебного года свою работу возобновила онлайн-школа татарского языка «Ана теле». Об обновлениях и новинках на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали представители компании-разработчика ремейка – ООО «Прогресс».

«С сегодняшнего дня самая современная онлайн-школа – полноценная школа, перенесенная в виртуальное пространство, – открывает свои двери», – сказал журналистам исполнительный директор ООО «Прогресс» Эдуард Балдаков.

Изучение татарского языка от Elementary до Upper-intermediate можно продолжать всё так же бесплатно, в любое время, в любом месте (при наличии интернета) и на любой операционной системе. Последнее обеспечивает адаптивный интерфейс сайта – страница «Ана теле» будет корректно отображаться на любом устройстве пользователя. Мобильного приложения у «Ана теле» нет. Более того, по мнению Балдакова, это «устаревшая модель взаимодействия» платформы с пользователем.

«Вам не нужно ничего скачивать. Вы можете войти в «Ана теле» через браузер в своем телефоне. Данные синхронизируются, и продолжите свое обучение без скачиваний и без предоставления персональных данных», – сказал Балдаков.

По словам представителя разработчика, при установке мобильного приложения все пользовательские данные предоставляются создателям приложения. В то же время отсутствие «десктопного» приложения может привести к одному неудобству – необходимо наличие постоянного интернет-соединения.

На данный момент на платформе зарегистрировано более 1000 «студентов». В программу обучения включены 72 раздела, девять уровней сложности, более 6 тыс. упражнений. По утверждению создателей «Ана теле», онлайн-школа развивает все языковые навыки: говорение, аудирование, чтение и письмо. Правильность говорения позволяет анализировать нейросеть «Яндекса».

По замечанию исполнительного директора «Прогресса», современные продукты онлайн-образования развивают пассивное навыки. Сердце онлайн-школы «Ана теле» – живые уроки с преподавателями. Однако важно отметить, что это сердце еще не забилось – на сайте занятия с живым учителем пока недоступны. По словам заместителя министра образования и науки РТ Минзалии Закировой, точные сроки появления живых уроков пока не определены.

«На данный момент нет более современной и полноценной школы», – выразил уверенность Балдаков.

Над созданием онлайн-школы, помимо профильных ведомств и институтов Татарстана, трудились 40 программистов в течение девяти месяцев.

У компании есть опыт создания платформы «Говори Ру» для изучения русского языка как иностранного. Сравнивая два этих продукта, Балдаков однозначно выбрал «Ана теле» по качеству.

После завершения курса пользователь может получить сертификат, подтверждающий навыки владения татарским языком. Силу сертификата прокомментировала заместитель министра образования РТ.

«Учитывать или не учитывать данный сертификат – это самостоятельное право учебного заведения или работодателя», – объяснила Закирова.