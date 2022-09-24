Мобилизованные нижнекамцы пройдут подготовку на базе Казанского танкового училища

Фото: «НТР 24».

Первые мобилизованные жители Нижнекамска отправились сегодня в Казань. Подготовку резервисты будут проходить на базе Казанского танкового училища в течение одного месяца, после чего их распределят по войсковым частям. Об этом пишет «НТР 24».

Перед подготовкой мобилизованные пройдут медицинское освидетельствование, по результатам которого и будет приниматься решение о том, отправить их на обучение или домой.

В первую очередь призываются те, у кого есть востребованная в войсковых частях военно-учетная специальность, а также боевой опыт.

Ранее «Татар-информ» писал об отправках резервистов из Набережных Челнов и Менделеевска. Напомним, частичную мобилизацию 21 сентября объявил Президент РФ Владимир Путин.

