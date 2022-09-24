«Настрой боевой»: Резервисты Менделеевска прислали первое видео из Казани

Сегодня утром из Менделеевска отправилась первая часть мобилизованных военнослужащих. Всего это двадцать жителей, которые явились в военный комиссариат после подписания Президентом РФ Владимиром Путиным указа о мобилизации.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации района, проводить мобилизованных к военкомату пришли родные и близкие, а также военный комиссар района Сергей Залуженко, руководитель аппарата Совета Роберт Искандаров, и. о. первого заместителя руководителя исполкома Алмаз Искаков и заместитель руководителя исполкома по городскому хозяйству Сергей Метальников.

Глава муниципалитета Радмир Беляев поддержал военнослужащих перед отправкой. «Мы обязуемся поддержать ваши семьи во время службы! Менделеевский район будет оперативно формировать и направлять гуманитарную помощь в зону специальной военной операции», — обратился он к собравшимся.

Кроме того, Беляев выразил уверенность, что предприятия района поддержат инициативу по оказанию мер поддержки мобилизованным и членам их семей. Так, менделеевский химический комплекс «Аммоний» ранее ввел меры поддержки: сохранение рабочего места за мобилизованным сотрудником, выплата трети оклада, отмена выплат за жилье, приобретенного по «заводской рассрочке» на время мобилизации, и ряд других.

После обеда менделеевцы прибыли в Казань. «Наши ребята уже прибыли в Казань! Отправляют видео. Видно, настрой — боевой. 20 наших резервистов отправились по зову Родины! Удачи, ребята!» — написал в своем Telegram-канале градоначальник.