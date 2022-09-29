Мобилизованные челнинцы получили денежные конверты от мэра Наиля Магдеева

При отправке на сборный пункт в Казани мобилизованные граждане из Набережных Челнов получили конверты и рюкзаки с предметами первой необходимости. Первые фото и видео появились в Telegram-канале мэрии Автограда.

Сегодня в Набережных Челнах проходят две отправки мобилизованных граждан — в 10.00 и 12.00 от ДК «Энергетик». Сейчас звучит марш «Слава гвардейцам», а вскоре начнется построение. На отправку также прибыл мэр города Наиль Магдеев.

Военнослужащим вручили конверты с денежным поощрением в 20 тыс. рублей от мэра города, а предметы первой необходимости собрали неравнодушные горожане. В Челнах открыто восемь мобильных пунктов приема гумпомощи для мобилизованных.

Меры поддержки коснутся и близких призванных челнинцев: их детям и семьям будет оказана материальная поддержка: бесплатное горячее питание в школах и бесплатное посещение детского сада. Меры поддержки начнут действовать с 1 октября.

24 сентября состоялась первая отправка мобилизованых горожан из Челнов. На проводах мобилизованные челнинцы также получили денежное поощрение от мэра. Всего из города будут призваны 1200 человек, из них 90 офицеров.

Напомним, частичную мобилизацию в стране Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Планируется призвать в общей сложности 300 тыс. резервистов, подробнее о принципах призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».