«Уже почти все закончилось»: Мобилизация создала в Казани дефицит армейского снаряжения

Частичная мобилизация в зону СВО создала дефицит армейского снаряжения в казанских военторгах. В ряде из них «Татар-информу» сообщили, что с момента объявления мобилизации продажи у них выросли в 2-3 раза и сейчас «уже почти все закончилось».

«В первую очередь, пользуется спросом термобелье, теплые носки, шапки, перчатки, костюмы, спальные мешки, карематы (коврики, которые можно сложить и использовать как сиденье – прим. Т-и), «сидушки», — рассказал нашему изданию менеджер Дмитрий из магазина «Военка» на Сибирском тракте. — При таком спросе (до 200 покупателей в день – прим. Т-и), конечно, не справляемся. Что-то пытаемся оперативно достать, но дефицит есть».

«Всю военную амуницию сейчас скупают как раньше гречку. Даже те, кому еще не надо. Если понадобится, где потом искать?» — пояснил «Татар-информу» мобилизованный казанец Рафаэль. Он сам заказал какие-то вещи на маркейплейсах. Остальное решил докупить непосредственно в магазинах. «Я много чего хочу приобрести», — заметил он агентству. — Но ничего из этого нет».

Другие посетители военторгов подтверждают, что искать недостающую амуницию бесполезно: «По всему городу так: ни перчаток, ни балаклав, ни берцев». Также будущие участники спецоперации ищут спальные мешки, котелки, фляжки и фонарики. В магазинах сообщают, что новые поставки ждут только через несколько дней.

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Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о начале частичной мобилизации. Призыву подлежат 300 тысяч человек.