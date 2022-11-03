Два многоквартирных дома по ул.Можайского в Казани снесут – их признали аварийными

В Казани признали аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №9/14 по ул.Можайского. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города. Снесут дом в течение шести месяцев со дня принятия документа.

С заявлением о необходимости признать дом аварийным выступили сами собственники жилых помещений. Управлению жилищной политики поручили в случае неисполнения постановления расселить дом в срок до 1 января 2026 года.

В другом постановлении исполкома аварийным признается дом №3 по ул.Можайского, его также планируется снести.

Напомним, в начале октября в Казани признали аварийными сразу девять многоквартирных домов, на прошлой неделе – еще три дома. В целом по Татарстану, по данным Росреестра РТ, официально признали аварийными 358 многоквартирных домов. Данные о них внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с отметкой «аварийные».