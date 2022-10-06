Девять казанских домов признаны аварийными и подлежащими сносу

Власти столицы Татарстана признали аварийными девять жилых многоквартирных домов, эти здания теперь должны быть снесены. Постановления исполкома города опубликованы в очередном Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Речь идет о домах №5 и 12 по улице 40 лет Октября, №69 и 71 по улице Гаванская, №14 по улице Колымская, №5 по улице Можайского, №6 по улице Самарская, №14 по улице Телецентра и №1а по улице Хлебозаводская.

Соответствующие решения были приняты после рассмотрения заявлений собственников или нанимателей жилых помещений и технической экспертизы зданий.

Собственники жилых помещений теперь должны обеспечить снос аварийных домов в течение шести месяцев и вывоз образовавшегося строительного мусора. Расселением жильцов займется Управление жилищной политики исполкома города.

Кроме того, владельцы жилых помещений ранее признанного аварийным дома №4 по улице Самарская не снесли здание в установленный срок. Теперь помещения будут выкуплены для муниципальных нужд. Также будет изъят участок площадью 1710 кв. метров, занимаемый этим домом.