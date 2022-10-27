Исполком Казани признал аварийными и подлежащими сносу еще два дома

В Казани признали аварийными жилые помещения двух частных домов на территории Вахитовского и Приволжского районов. Эти дома подлежат сносу, следует из распоряжений, подписанных замруководителя исполкома города Искандером Гиниятуллиным.

Непригодными для проживания признаны жилые помещения двухэтажного дома №8 по ул.Хади Атласи и частного дома №23 на переулке Майский.

В целом по Татарстану, по данным Росреестра РТ, официально признали аварийными 358 многоквартирных домов. Данные о них внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с отметкой «аварийные».

Напомним, в начале октября власти города признали аварийными сразу девять жилых многоквартирных домов – эти здания также должны быть снесены.