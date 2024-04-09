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Многодетным родителям предложили дать право на сокращенную рабочую неделю
Одному из родителей в многодетных семьях захотели предоставить право на сокращенную рабочую неделю. Разработанный депутатами из фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким проект поправок в Трудовой кодекс РФ размещен в электронной базе Государственной Думы.
В пояснительной записке к документу авторы идеи отмечают, что при воспитании детей на родителях в многодетных семьях ложится дополнительная нагрузка. С учетом 40-часовой рабочей недели не у всех таких родителей есть возможность оказывать полноценную поддержку детям и сопровождать их в детские сады, школы и секции из-за нехватки времени.
«<...> законопроектом предлагается расширить перечень трудовых гарантий родителей многодетных семей в части предоставления права одному из родителей <...> (по его письменному заявлению в адрес работодателя) на предоставление возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю», — поясняют создатели инициативы.
По мнению парламентариев, принятие новеллы не повлечет за собой негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий.
Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Девятого января Правительство страны утвердило план мероприятий.
Позднее, 7 февраля, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане также утвержден план соответствующих мероприятий. Недавно каждый шестой житель Казани высоко оценил семейную политику, проводящуюся в стране.
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