Многодетной семье участника СВО из Мамадыша помогли с вывозом мусора

В пресс-службу Мамадышского муниципального района Республики Татарстан поступило обращение от Галины – многодетной мамы и супруги участника специальной военной операции. Женщина попросила помочь с вывозом мусора с приусадебного участка. После спила старых деревьев на территории огорода образовался значительный объем отходов, утилизировать который самостоятельно оказалось затруднительно.

Пресс-служба обратилась за содействием в предприятие «Мамадыш ЖКУ». Несмотря на высокую загруженность техники – в это время в городе активно шли работы по уборке территории – руководство предприятия отозвалось на просьбу.

Сразу после завершения рабочего дня специальная техника прибыла к дому семьи. Ветки, старая мебель и прочий мусор были оперативно погружены и вывезены.

Благодаря совместной работе удалось быстро решить бытовую проблему, с которой столкнулась семья.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.