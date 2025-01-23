Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его слов о Великой Отечественной

Екатерина Мизулина

Фото: © «Татар-информ»

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила Президента США Дональда Трампа в кощунстве из-за его слов о том, что Россия помогла Соединенным Штатам выиграть Вторую мировую войну.

Накануне Трамп на своей странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social заявил о необходимости не забывать, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую, понеся очень большие потери. Американский лидер оценил их в «почти 60 млн» человек.

При этом, по данным Министерства обороны РФ, совокупные потери Советского Союза составили 26,6 млн человек, включая и гражданское население (в ОБД «Мемориал» на конец 2019 года было размещено около 17 млн цифровых копий документов о безвозвратных потерях — прим. Т-и).

«Сегодня увидела пост Трампа, я надеюсь, что после этого поста все восторги [от него] у большинства людей ушли на задний план. Заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну, на мой взгляд, — это просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов», — заявила Мизулина на встрече с молодыми участниками 36-го фестиваля КВН, проходящего в Сочи (цитата по РИА Новости).

Кроме того, глава Лиги безопасного интернета акцентировала внимание на том, что советские солдаты не помогали кому-то, а защищали свою Родину. Поэтому, по ее словам, она может воспринимать заявление Трампа только как «оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны».

«Я считаю, что мой дед, как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чем Соединенным Штатам Америки и точно воевал за свою страну, за своих родных, за Россию», — привела пример Мизулина.