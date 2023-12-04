Михаила Боярского выписали из больницы после перенесенного инфаркта

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы. Напомним, советский и российский актер театра и кино 27 ноября был госпитализирован с инфарктом.

«Да, сегодня», – сообщили ТАСС в театре им. Ленсовета, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сын артиста Сергей Боярский рассказал, что его отец перенес инфаркт, будучи в Санкт-Петербурге, ему были сделаны все необходимые медицинские процедуры. В театре пояснили, что в ближайших спектаклях, в которых играет Боярский, будут задействованы другие актеры. При этом постановки с участием артиста, запланированные на 31 декабря и 2 января, состоятся.