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Руc Тат
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Культура 14 марта 2023 12:46

Боярский объявил о завершении театральной карьеры

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73-летний актер Михаил Боярский планирует завершить театральную карьеру. Причиной ухода со сцены станут постковидные осложнения и состояние здоровья в целом. Об этом сообщает RT.

«Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», — заметил артист.

Михаил Боярский — российский актер и певец, народный артист РСФСР. Актер Театра им. Ленсовета. Снимался в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» и других картинах. Исполнитель песен «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!», «Все пройдет» и других. Напомним, что Боярский переболел коронавирусом в 2021 году.

#михаил боярский
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