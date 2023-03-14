Боярский объявил о завершении театральной карьеры

73-летний актер Михаил Боярский планирует завершить театральную карьеру. Причиной ухода со сцены станут постковидные осложнения и состояние здоровья в целом. Об этом сообщает RT.

«Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», — заметил артист.

Михаил Боярский — российский актер и певец, народный артист РСФСР. Актер Театра им. Ленсовета. Снимался в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» и других картинах. Исполнитель песен «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!», «Все пройдет» и других. Напомним, что Боярский переболел коронавирусом в 2021 году.