news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Культура 28 ноября 2023 19:05

Сын Михаила Боярского сообщил, что артист перенес инфаркт

Скопировать ссылку

Советского и российского актера театра и кино, певца, народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге с инфарктом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сына артиста, депутата Госдумы Сергея Боярского.

«Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя не плохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что артист был госпитализирован в Мариинскую больницу еще накануне. Спустя сутки медики стабилизировали его состояние.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100