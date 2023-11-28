Сын Михаила Боярского сообщил, что артист перенес инфаркт

Советского и российского актера театра и кино, певца, народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге с инфарктом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сына артиста, депутата Госдумы Сергея Боярского.

«Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя не плохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что артист был госпитализирован в Мариинскую больницу еще накануне. Спустя сутки медики стабилизировали его состояние.