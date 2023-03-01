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Митрополит Кирилл подарил Минниханову столетний редкий рукописный шамаиль на стекле
Шамаиль, который сегодня в качестве подарка преподнес Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл Раису Татарстана Рустаму Минниханову, является очень редким экспонатом прошлого века. Об этом «Миллиарду.Татар» рассказали в пресс-службе Казанской епархии.
«Это редкий рукописный шамаиль 20-х годов прошлого века, на котором написаны слова мусульманской формулы веры. Редчайший предмет, так как на стекле они почти не встречаются», – отметили в епархии.
Напомним, сегодня в свой день рождения Раис Татарстана встретился муфтием РТ, председателем Духовного управления мусульман РТ Камилем хазратом Самигуллиным и Митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Они обсудили вопросы межконфессионального взаимодействия и другие актуальные темы.
Камиль хазрат вручил Раису республики высшую награду ДУМ РТ – орден Марджани первой степени. В свою очередь, митрополит Кирилл подарил Рустаму Минниханову шамаиль.
Напомним, сегодня Рустам Минниханов отмечает свое 66-летие.
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