Муфтий и митрополит Татарстана вручили Минниханову подарки в день рождения

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с представителями основных религиозных конфессий республики. Во встрече, которая прошла в Доме Правительства РТ, приняли участие муфтий РТ, председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин и Митрополит Татарстанский и Казанский Кирилл. Участники встречи обсудили вопросы межконфессионального взаимодействия и другие актуальные темы.

Муфтий и митрополит Татарстана поздравили Минниханова с днем рождения. Камиль Самигуллин выразил благодарность за поддержку деятельности ДУМ РТ и вручил Рустаму Минниханову высшую награду ДУМ РТ – орден Марджани первой степени.

А митрополит Татарстанский и Казанский Кирилл вручил Раису Татарстана шамаиль, и также поблагодарил за поддержку и сохранение религиозных и национальных традиций, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Напомним, сегодня Минниханов отмечает свое 66-летие.