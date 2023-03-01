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Муфтий и митрополит Татарстана вручили Минниханову подарки в день рождения
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с представителями основных религиозных конфессий республики. Во встрече, которая прошла в Доме Правительства РТ, приняли участие муфтий РТ, председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин и Митрополит Татарстанский и Казанский Кирилл. Участники встречи обсудили вопросы межконфессионального взаимодействия и другие актуальные темы.
Муфтий и митрополит Татарстана поздравили Минниханова с днем рождения. Камиль Самигуллин выразил благодарность за поддержку деятельности ДУМ РТ и вручил Рустаму Минниханову высшую награду ДУМ РТ – орден Марджани первой степени.
А митрополит Татарстанский и Казанский Кирилл вручил Раису Татарстана шамаиль, и также поблагодарил за поддержку и сохранение религиозных и национальных традиций, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Напомним, сегодня Минниханов отмечает свое 66-летие.
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