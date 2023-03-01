Минниханов поблагодарил подписчиков за поздравления с днем рождения — видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил подписчиков своего телеграм-канала за поздравления с днем рождения. Сегодня руководитель республики празднует свое 66-летие.

«Кадерле дуслар, чын күңелдән котлауларыгыз очень зур рәхмәт. Һәммәгезгә дә исәнлек-саулык телим („Желаю всем вам здоровья и благополучия“ — перевод с татарского). Дорогие друзья, благодарю вас за ваши поздравления. Всегда с вами. Республика, вперед! Спасибо», — написал он.

Рустам Минниханов родился в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района ТАССР 1 марта 1957 года. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства», Казанский филиал Московского института советской торговли по специальности «товароведение и организация торговли продовольственными товарами». С 1996 по 1998 год занимал пост министра финансов РТ, с 1998 по 2010-й — Премьер-министра РТ. В марте 2010 года возглавил регион.