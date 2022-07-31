Митрополит Кирилл: век Сергия Радонежского – время уникальных достижений русского духа

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл во время пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал, что пребывание в Казани мощей преподобного Сергия Радонежского должно побудить молодежь окунуться в историю и изучить ее. По словам правящего архиерея, время Сергия Радонежского – это время уникальных достижений русского духа.

«Сергий Радонежский – практически возобновитель нашего национального русского государства. Это образ, с одной стороны, кроткого, мудрого и аскетичного старца, а с другой – очень твердый, жесткий человек, который мог силой своего духовного авторитета призвать людей переосмыслить происходящее», – добавил правящий архиерей республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского прибыл в Татарстан. Ковчег пробудет в Казани до вечера понедельника, 1 августа, после чего продолжит свой путь по стране.