«Сергий Радонежский вновь обходит Русскую землю»: в Казани встретили великую святыню

Ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского, который накануне вечером прибыл в Татарстан, сегодня встретили в храме Серафима Саровского в Казани. Поклониться святыне собрались сотни верующих и духовенство Татарстанской митрополии. Целых два дня ковчег с мощами будет находиться в столице Татарстана, поклониться святыне может каждый.

Вместе с прихожанами и духовенством ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского встречал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сергий Радонежский для нас – стержень великого русского духа»

К храму преподобного Серафима Саровского на улице Сафиуллина в Казани с самого раннего утра шли верущие. Они приветствовали друг друга словами: «С праздником». Для прихожан храма и в целом для православных Татарстана сегодня действительно праздничный день: сюда прибыла великая святыня – ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского.

Вместе с прихожанами и духовенством Татарстанской митрополии святыню встретил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом году по всей стране возятся мощи Сергея Радонежского в связи с обретением их в 1422 году. При строительстве нового собора были обнаружены нетленные мощи его основателя – преподобного Сергия Радонежского, игумена Русской земли. Сегодня мы рады встречать их в Казани, они идут к нам из Чебоксар, от нас пойдут в Ульяновск – в Симбирск», – рассказал митрополит Татарстана.



Аккуратно приняв ковчег, правящий архиерей в сопровождении духовенства направились в храм, за ними шли прихожане.

«Время сегодня такое – полно раздражающих факторов, много братоненавистничества, а преподобный Сергий был, как известно, умиротворителем. Он имел огромное сердце, полное любви к своему народу, тем не менее у него была очень жесткая рука. Когда князья или кто-либо еще не соглашались с объединением Руси, он принимал, как ставленник митрополита и великого князя, очень жесткие меры, вплоть до закрытия храмов», – рассказал владыка.

Митрополит Кирилл добавил, что люди в те времена были очень религиозные и закрытие храма для них было сродни смерти. Но в результате принятия таких мер Русь стала единой большой страной, а преподобного Сергия называли игуменом всей земли Русской. Он и его ученики основали более 70 обителей по всей стране.

В этом году по всей стране возятся мощи Сергея Радонежского в связи с обретением их в 1422 году Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Для нас он – стержень великого русского духа. Благодаря ему монашество, как некая христианская гвардия, разрослось по всей стране», – отметил правящий архиерей.

Ковчег торжественно внесли в храм, священнослужители приложились к святыне, прихожане поклонялись честным мощам во время Божественной литургии, которую возглавил митрополит Татарстана Кирилл.

«Это было ощущение благодати, которое я запомнила на всю жизнь»

Дорогу до храма перед правящим архиереем, в руках которого был ковчег с частицей мощей, посыпала лепестками роз девочка София.

Ее мама – Ксения Нигматуллина рассказала «Татар-информу», что для нее очень важно было сегодня взять с собой на службу дочку-школьницу, ведь Сергий Радонежский считается покровителем всех учащихся.

Дорогу до храма перед правящим архиереем, в руках которого был ковчег с частицей мощей, посыпали лепестками роз Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«То, что он приехал сегодня к нам – это невероятное событие. И мы все здесь сегодня с детьми. Хотим попросить благословения у Сергия Радонежского на весь ближайший год, на хорошую учебу и успехи. И он всегда нам помогает», – рассказала Ксения.

Ксения рассказала, что их семья старается раз в год посещать монастырь в Сергиевом Посаде именно с детьми.

«Я помню, дети были еще маленькими, мы всегда стремились в Троице-Сергиеву лавру, потому что это невероятно красиво – прикоснуться к мощам нашего любимого святого. Это невероятное дело, получаешь заряд благодати на весь ближайший учебный год. Я помню невероятные ощущения, когда мы первый раз приложились к мощам – это был Божий дар, ощущение благодати. Это ощущение я запомнила на всю жизнь. Мы всегда с ним, всегда ему молимся», – рассказала она.

Алевтина сегодня шла в храм преподобного Серафима Саровского с ощущением праздника. О том, что привезут ковчег с мощами, узнала уже в храме. Сергий Радонежский, по словам Алевтины, для нее величайшая личность, сегодня она хотела выказать этому великому Святому дань уважения.

Для прихожан храма и в целом для православных Татарстана сегодня действительно праздничный день Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

К Сергию Радонежскому казанцы шли с цветами. Одна из прихожанок принесла букет ярко желтых лилий, другая пришла поклониться мощам преподобного с розами.

«Преподобный Сергий пришел призвать нас к миру, любви и единению»

На Божественной литургии царило спокойствие и порядок. Прихожане стояли с воодушевлением и улыбками на лицах, некоторые снимали происходящее на камеры мобильных телефонов, чтобы этот день остался в памяти и на видео.

Один из священнослужителей храма рассказал, что сегодня прихожан было больше, чем обычно. Много верующих ему незнакомы – не из местного прихода, по все видимости, пришли и приехали специально, чтобы поклониться мощам.

В храме прихожан было больше, чем обычно, много верующих не из местного прихода Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Еще до начала службы митрополит Татарстана обратился к верующим.

«Отец наш Сергий, игумен Радонежский и чудотворец, сегодня, как и прежде, обходит Русскую землю, своим предстательством увещивая нас всех русских православных людей, чтобы мы жили в мире и благочестии, соблюдали заповеди Господни, любили Бога, свою родину, своих ближних, не совершали тяжких грехов, а жили так, как нужно жить детям Божьим», – сказал правящий архиерей.

Он напомнил, что в прежние времена Сергий Радонежский обходил княжества, села, города, монастыри и храмы – везде убеждал жить в мире и благочестии.

«Сегодня мы так в этом нуждаемся. Мы нуждаемся в мире больше, чем когда-либо за нашу прошедшую с вами жизнь. Мы нуждаемся в благочестии, потому что наш народ сегодня, и мы сами, развратились. Мы живем неправильно – греховно. Сегодня грех стал нормой жизни, и преподобный Сергий пришел обличить нас в этом, чтобы мы, христиане, жили так, как нужно жить тем, кто исповедует Христа, пришедшего в этот мир для спасения человеческого рода», – добавил он.

Митрополит попросил призвать Сергия Радонежского молитвой, чтобы он, как прежде, умолял за Русскую землю, за народ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Слова преподобного: «Любовью и единением спасемся» – это девиз сегодняшнего времени, считает митрополит. Сегодня православные живут за разделенными государственными границами, проливают кровь друг друга – это гнев Божий, считает владыка, который изобильно льется на нас, как напоминание о том, как надо жить верующим.

Митрополит призвал помолиться за единение нашего народа, чтобы православные люди жили вместе, чтобы между ними не было ненависти, зависти, гордости. Чтобы вернулась Божья благодать, которая воцарилась бы в сердцах, и люди почувствовали присутствие Бога в жизни.

Правящий архиерей обратился к прихожанам и попросил призвать Сергия Радонежского молитвой, чтобы он, как прежде, умолял за Русскую землю, за народ, чтобы люди жили благочестиво и совершали подвиги во славу Бога.

Поклониться святыне можно будет в эти выходные с 8 до 20 часов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Святыня пробудет в Казани два дня – 30 и 31 июля. Поклониться ей можно будет с 8.00 до 20.00. Вечером 1 августа ковчег отправится в Симбирск – Ульяновск.