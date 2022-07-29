Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского прибыл в Татарстан

Сегодня вечером ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского прибыл в Татарстан. Святыню на границе с Чувашией встречало духовенство Татарстанской митрополии.

Как стало известно «Татар-информу», сразу после въезда в Татарстан ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского отправился на Свияжск. Встречали святыню настоятельница Иоанновского женского монастыря игумения Питирима (Лисицына) и насельницы обители.

В честь прибытия святыни в храме преподобного Сергия Радонежского Иоанно-Предтеченского женского монастыря отслужили молебен.

Совершил молебен благочинный по монастырям Казанской епархии игумен Пимен (Ивентьев) в сослужении наместника Казанско-Богородицкого монастыря игумена Марка (Виленского), наместника Свияжского Успенского монастыря игумена Симеона (Кулагина) и духовенства епархии.

После богослужения отец Пимен обратился к собравшимся с приветственным словом.

«Всех вас приветствую в этот святой вечер. Действительно святой, потому что святая земля Свияжская освятилась еще более пришествием честных мощей преподобного и богоносного отца нашего Сергия – великого старца, молитвенника, игумена земли Русской. В храме, посвященном его имени, мы встречаем эту великую святыню. Эта святыня, точнее преподобный Сергий сам, как великий паломник, обходит пределы Русской Церкви в память 600-летия обретения его честных мощей», – сказал игумен Пимен (Ивентьев).

Благочинный по монастырям Казанской епархии напомнил, что вот уже шесть сотен лет православные молятся перед этой святыней. В этом году по благословлению святейшего Патриарха ковчег с частицей мощей обойдет более 50 епархий.

«Дабы все желающие могли прийти на поклонение к преподобному игумену земли Русской. Будем просить преподобного Сергия, чтобы он укрепил каждого из нас: монахов на монашеском пути, тем, кто живет семейной жизнью, чтобы даровал благое супружество, помогал в воспитании детей – ему такой дар был дан и многие просят его об этом. Пусть каждый будет просить его о своих нуждах, о том, о чем скорбит сердце. И, конечно же, пусть преподобный Сергий всем нам дарует истинное покаяние, примирение с Богом. Его молитвами мы все уповаем получить царствие небесное, где он сам пребывает в незаходимой славе и молится о каждом из нас, и об Отечестве нашем», – обратился к собравшимся отец Пимен.

В завершение ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского был обнесен крестным ходом по территории монастыря.

Завтра утром, в 8.45, ковчег с честными мощами торжественно встретят в Храме преподобного Серафима Саровского на улице Сафиуллина в Казани. В 9 утра там состоится Божественная литургия. Возглавит ее митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Два старца — преподобный Сергий и преподобный Серафим встретятся у нас в Казани. Приглашаем всех помолиться и почтить память великих угодников Божиих, заступников земли Русской», – отметил митрополит Кирилл.

Святыня пробудет в храме до 1 августа – в этот день будет отмечаться престольный праздник Серафимовского прихода.

Помолиться перед ковчегом с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского верующие смогут 30 и 31 июля с 8.00 и до 20.00. 1 августа в 19.00 святыня отбудет из Казани в Симбирск.