Митрополит Кирилл стал участником переписи-2021

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл принял участие во Всероссийской переписи населения-2021 в Казанском епархиальном управлении. Об этом сообщает Татарстанстат в соцсетях.

«Участвовать в переписи важно, ведь мы законопослушные люди. Мы исполняем распоряжения государства, в котором живем, если это не противоречит нашим религиозным убеждениям. Перепись нынешнего года не сильно отличается от предыдущих, в которых мне довелось участвовать. Некоторые вопросы звучали иначе, но это не столь принципиально», — отметил он после заполнения переписных листов.

Митрополит Кирилл посетовал на то, что «не наблюдает прироста коренного населения, которое исторически проживает на нашей земле». За пределами Татарстана есть районы, где приезжих становится больше, чем местных жителей.

«У людей, приезжающих в нашу страну, другой менталитет, другие взгляды на жизнь, они говорят на другом языке. Народосбережение — одна из самых насущных задач, которые стоят перед нашей страной», — подчеркнул спикер.

В этот же день в переписи населения приняли участие сотрудники Казанского епархиального управления.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в переписи населения принял участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

В первый день Всероссийской переписи населения-2021 ее участником стал Президент РФ Владимир Путин.