Камиль хазрат Самигуллин принял участие в переписи-2021

20 октября руководительский состав ДУМ РТ во главе с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным принял участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает в соцсетях пресс-служба Татарстанстата.

«Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, его заместитель и имам-мухтасиб Аксубаевского района Равиль хазрат Зуферов, финансовый директор Азат Сабиров и другие ответили на вопросы переписчиков. Камиль хазрат отметил важность участия в переписной кампании и призвал единоверцев не оставаться в стороне, подчеркнул значение переписи в судьбе татарского народа. Он рассказал о необходимости сохранять национально-религиозные традиции, обычаи, языки», – сказано в публикации.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. В Татарстане организованы стационарные переписные участки, в том числе в МФЦ. 18-го числа также начался поквартирный обход жителей переписчиками. Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин принял участие в переписи населения.