Митрополит Кирилл совершил Литургию в Раифском монастыре по случаю Светлой седмицы

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную литургию в Раифском Богородицком монастыре в пятницу Светлой седмицы. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

«Песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Марины Литвиненко.На мирной и сугубой ектениях были вознесены молитвы о Российском воинстве и о мире. Проповедь по запричастном стихе произнёс протоиерей Иоанн Барсуков», – говорится в сообщении.

В завершение были пропеты молитвы «Царице моя Преблагая» и «Радуйся, Радосте наша». Верующим на память вручили пасхальные открытки. Юным участникам богослужения подарили шоколадные яйца.

В Воскресение 12 апреля Пасху торжественно встречали во всех православных храмах республики. На праздничную службу в соборе Казанской иконы Божией Матери пришли сотни верующих.



