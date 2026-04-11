«Никакого чистого четверга не существует»: батюшка о суевериях, связанных с Пасхой

Почему в Пасху все приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!»? Почему в Великий четверг надо идти в храм, а не устраивать уборку дома и почему именно красное яйцо – символ Пасхи? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии, иерей Александр Ермолин.





«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске священник отвечал на комментарии наших читателей и зрителей. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, что нельзя делать на Пасху.

– Что такое Пасха?

– Христос воскресе! С праздником, дорогие братья и сестры! Пасха – это праздник, о котором знают все, даже самые неверующие люди. Но далеко не все знают о смысле этого праздника и не все знают, что означают слова «Христос воскресе». Они означают, что я верю в то, что Господь ради меня и ради всего человечества приходит в мир, становится человеком. Ради нас он претерпевает страдания на кресте, воскресает и хочет, чтобы все остальные люди последовали за ним в Царство Божие. Слова «Воистину воскресе» означают – и я тоже в это верю. Это не просто какое-то дежурное пасхальное приветствие, а краткий пересказ молитвы «Символ веры».

Светлое Христово Воскресенье – это главный православный праздник, и Священное Писание однозначно говорит, что если Христос не воскрес, то и вся вера ваша тщетна. Поэтому Пасха и сама мысль о воскресении Христовом – это основа всего христианства.

Праздник Пасхи предваряется Великим постом. Это время сугубой, особой подготовки к этому празднику. В это время мы молимся, постимся, если говорить современным языком, пытаемся быть с Церковью на одной волне. В этом нам с вами помогают богослужения.

– Обязательно ли на праздничном столе должны быть куличи и крашеные яйца?

– К сожалению, люди часто воспринимают Пасху в некоем культурном формате. Они идут в магазин, где продаются всевозможные куличи, всевозможные посыпки, краски и наклейки для яиц. Все это начинает продаваться сильно заранее до Пасхи. С одной стороны, это большая радость, потому что мы, православные, не думая, можем прийти в магазин и приобрести непостную еду, пасхальные угощения. Но все это всегда является неким моментом искушения – еще даже Страстная неделя не началась, а все это уже продается.

Я позволю высказать свое мнение, может быть, оно будет немного критичным. Я всегда возмущался тому, что люди продают набор, состоящий из кулича, кагора и каких-то наклеек. Почему-то у людей Пасха ассоциируется с тем, что надо что-то съесть, выпить и так далее, но этот праздник совершенно о другом. Этот праздник о том, что я радуюсь Воскресению Христову и хочу со своим Господом пройти все искушения и скорби, чтобы потом вместе с ним воскреснуть и войти в Царствие Божие.

– Почему крашеное яйцо – это символ Пасхи?

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к церковному преданию. Интересно, что в Священном Писании об этом не говорится – там есть повествование о Воскресении Христовом, но оно не рассказывает о пасхальном яйце.

Церковное предание рассказывает о том, что святая равноапостольная Мария Магдалина пошла к римскому императору, чтобы сообщить, что Христос воскрес. Тогда существовала традиция – к императору нужно было обязательно приходить с подарком. Это могла быть и целая римская провинция, например, если к нему приходил какой-нибудь полководец, или могло быть что-то чисто символическое. У Марии Магдалины ничего не было, кроме обычного яйца. Когда она сообщила императору новость, он ответил: «Такого не может быть! Не может быть, чтобы человек из мертвых воскрес. Скорее это яйцо покраснеет, чем я в это поверю». В это же мгновение яйцо в ее руках покраснело. С тех пор каноническим символом Пасхи является красное яйцо.

Сейчас мы можем наблюдать огромное количество всевозможного пасхального и околопасхального ассортимента: всевозможные наклейки, посыпки. Мы видим, как люди изощряются и пытаются как можно красивее и необычнее украсить яйца, они клеят на них очень странные наклейки, которые далеки от православной идеи. Нужно понимать, что пасхальное яйцо красного цвета – это символ Пасхальной радости.

– Что символизирует пасхальный кулич?

– Еще одними символами Пасхи являются куличи и творожные пасхи – но это все просто пасхальная еда. Там много молока, яиц и всего того, от чего мы отказывались в Великий пост. Здесь важно все поставить на свои места. В этот праздник самое главное – это Пасхальное богослужение. Конечно же, важны и богослужения Страстной седмицы: Великий четверг, Великая пятница и Великая суббота. Все, что связано с едой, – это второстепенное.

Возможно, кто-то, услышав мои слова, будет возмущаться: «А у нас есть прекрасная традиция готовить куличи и красить яйца. Потом дети вырастут и будут об этом вспоминать». Это, конечно, здорово, но успели ли вы побывать на богослужениях Страстной седмицы? Если человек много-много готовил, но не был на богослужении, то возникает вопрос: для чего все это было нужно? Быть может, лучше было бы все это купить, чтобы успеть на службу? Здесь важно ставить во главу угла критерии разумности, здравого смысла и ставить богослужения на первое место.

– Почему кролик за рубежом является символом Пасхи?

– В современном мире каким-то удивительным образом символом Пасхи стал кролик. Это некая коммерческая история: в магазинах активно продаются тарелочки, вазочки и свечи с изображением этого символа. На самом деле кролик не имеет никакого отношения к Пасхе. По сути своей кролик – это языческий символ плодородия. Это отсылка к одной языческой псевдобогине, праздник в честь нее отмечают как раз весной.

Настоящий символ Пасхи – это красное яйцо, которое напоминает нам о том, что Бог нас любит, ради нас страдал и воскрес. Ну а кролик – это языческий символ размножения. Каждый сам для себя выбирает, о чем ему думать.

– Какие существуют традиции на Пасху?

– Есть очень много пасхальных традиций, одна из них – делиться пасхальной радостью. С этим связана огромная масса народных традиций, некоторые из них соотносятся с православием, другие – не соотносятся. Есть традиция ходить по домам, поздравлять друг друга и дарить пасхальные яйца. Главный критерий – делиться радостью и помнить о воскресшем Христе. Конечно же, нужно воздерживаться от каких-то суеверных вещей. Например, некоторые люди катают яйца по могилам, приносят их на могилу и так далее.

– Что такое Благодатный огонь?

– Благодаря современному миру и современным технологиям мы имеем возможность порадоваться чуду схождения Благодатного огня в прямом эфире телевидения. В Иерусалиме в храме Гроба Господня в Великую субботу перед Пасхой сходит Благодатный огонь. Затем он доставляется во все точки мира самолетами и другим транспортом. Также он доставляется в Москву, а затем и в другие города России. Обычно к вечеру воскресенья его уже торжественно встречают в Казани. Мы советуем взять с собой в храм лампадки, зажечь их от Благодатного огня и принести его домой.

Благодатный огонь – это радость о воскресшем Спасителе. Это чудо, которое совершается только в православную Пасху. Что интересно и показательно, Благодатный огонь сходит только в руки православного Патриарха. Об этом свидетельствует многовековая история. Были года, когда Благодатный огонь не сходил, – это происходило потому, что в храме не было православного Патриарха. Вот такой интересный показатель истинности православия. Конечно, к этому можно относиться по-разному. И не нужно строить свою веру на чудесах, они – подтверждение, но не основа нашей веры.

В момент схождения Благодатный огонь имеет особые свойства. Люди, которые находятся в храме Гроба Господня, сразу после схождения огня спокойно прикасаются к нему, и он не обжигает. Так происходит в первые минуты.

– Сколько дней празднуют Пасху?

– Пасха длится 40 дней – 40 дней сплошного православного торжества. Естественно, выделяется Светлая седмица – это время, когда ежедневно совершаются божественные литургии и крестные ходы. Желательно все эти дни приходить в храм, причащаться Святых Христовых Тайн – во все эти дни нет никакого поста.

Все 40 дней мы прославляем воскресшего Спасителя и напоминаем всему миру, что Христос воскрес.

– Что можно и нельзя делать на Пасху?

– Часто спрашивают, что нужно делать на Пасху, а чего в этот праздник категорически делать нельзя. Сначала я расскажу, что делать нужно. Давайте составим небольшой чек-лист. Первое – это, конечно же, участие в богослужениях Страстной седмицы, Пасхи и Светлой седмицы. Второе – делитесь радостью Светлого Христова Воскресения с окружающими, делайте хорошие дела и занимайтесь миссионерской работой – сообщайте всему миру, что Христос воскрес! Рассказывайте о том, как мы это понимаем, какой в этом смысл и так далее.

Чего делать нельзя? Конечно же, нельзя все сводить к каким-то внешним вещам. Нельзя все это свести к еде, нельзя все это свести просто к каким-то обрядовым действиям. Ни в коем случае нельзя верить в суеверия. Суеверий, связанных с Пасхой, огромная масса. Начинаются они со Страстной седмицы, когда люди говорят, что у них не Великий четверг, а чистый – разница принципиальная. Для нас, православных, Великий четверг – это день, когда Господь установил самое главное Таинство Церкви – Таинство Евхаристии. Но многие, увы, вместо того, чтобы идти на службу, думают, что важнее прибраться дома и сходить в баню. Я всегда возмущаюсь, когда люди начинают присылать в мессенджерах открытки с изображением веника и бани. И таких суеверий, к сожалению, очень много.

И еще то, что нам осталось от советской эпохи, – это массовое хождение людей на кладбища в Пасху. Объяснить такое явление очень просто – в советское время нельзя было ходить в храм, и поэтому люди стали ходить в этот день на кладбище. Традиция эта пережила советскую эпоху и сохранилась до наших дней. Напомню, что в Пасху и в Светлую седмицу поминовения усопших нет – первый раз мы идем на кладбище на Радоницу, которую отмечают во вторник через неделю после Пасхи.

Мало того, что люди идут на кладбище не в то время, так еще и приносят на могилы огромное количество еды. Мы не верим в то, что нужно кормить усопших, потому что тело прекратило свое земное бытие, душа – бестелесна. Когда человек начинает кормить усопших, он совершает языческий обряд, это некая тризна. Люди несут на кладбище куличи, яйца, специальным образом кладут их на могилы. Хочется спросить: «Вы что, не верите, что Христос воскрес?»

Пасха – это радость, и усопших в это время не поминают. Часто мне говорят, что я это все неправильно понимаю: «Мы просто решили помочь нуждающимся, например бездомным». Хочется спросить: «Почему вы так не любите бездомных, что заставляете их ходить и собирать еду с могил?» Хотите помочь? Запакуйте аккуратно в пакеты и раздайте лично в руки. Не надо верить в суеверия и пытаться их оправдывать – это совершенно бессмысленно.

