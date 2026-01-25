Митрополит Кирилл назначил исполняющего обязанности наместника Раифского монастыря

Фото: Митрополия Татарстана

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл назначил исполняющим обязанности наместника Раифского Богородицкого мужского монастыря игумена Марка Виленского. Сегодня правящий архиерей объявил об этом по окончании Божественной литургии, которую он отслужил в Раифском монастыре.

Решение принято в связи с уходом нынешнего наместника – игумена Гавриила Рожнова.

Напомним, 26 декабря Священный Синод РПЦ избрал отца Гавриила правящим архиереем Соликамской и Чусовской епархии в Пермском крае. Вскоре после этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рукоположил его во епископа.

Торжественная хиротония епископа Гавриила состоялась 22 января в Успенском соборе Московского Кремля. Резкий поворот в карьере – от игумена до епископа – стал неожиданностью и для самого бывшего наместника Раифского монастыря. Подробное интервью отца Гавриила можно прочитать на сайте «Татар-информа».