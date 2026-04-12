Митрополит Кирилл: Мы надеемся, что на Казанскую нас посетит Патриарх

В Казани ждут визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом рассказал Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Мы надеемся, что на Казанскую нас посетит Патриарх. Надежда есть, он принял приглашение Рустама Нургалиевича, а дальше будет видно. Надеемся, что приедет. Будем ждать с любовью, все в руках Божиих», – рассказал митрополит Кирилл журналистам перед началом праздничной Пасхальной службы этой ночью в Казанском соборе.

Напомним, День Казанской иконы Божией Матери отмечается два раза в год: 21 июля и 4 ноября. Последний раз Святейший Патриарх посещал Казань 21 июля 2025 года – это был его четвертый визит в столицу Татарстана. Тогда Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Литургию в Казанском соборе, ознакомился с ходом строительства храма Николы Тульского и совершил Чин малого освящения только что отреставрированного храма на Казанке.

Глава Татарстанской митрополии рассказал, как идут работы по восстановлению Никольского храма на сегодняшний день.

«Все, что касается церковного, готово уже процентов на 95. Еще чуть-чуть, несколько штрихов осталось. Иконостасы сделаны, иконы написаны, практически все, вся утварь уже заказана. Есть вопросы со строительством, но уже проведено тепло, электричество, много что сделано. Думаю, что к июлю храм должен быть готов, но, как Бог даст», – объяснил он.