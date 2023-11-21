Митрополит Кирилл: «Для меня лично невозможно принять балет “Иакинф”, должна быть грань»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, открывая накануне в галерее «Хазинэ» выставку церковного искусства «Созерцание», выразил свое мнение относительно современного искусства, касающегося религиозной тематики. Он подчеркнул, что в искусстве необходимо не переступать за грани на примере недавней премьеры Татарского государственного театра оперы и балета имени Джалиля «Иакинф».

«Везде должна быть грань. Один человек спросил моего мнения… Когда ставится балет по поводу одного церковного деятеля (имеется в виду премьера оперного театра «Иакинф» – прим. ред.), на мой взгляд, это перебор. Между балетом и церковной жизнью все-таки есть некая грань. Для меня лично это принять трудно очень, может быть, даже невозможно. Но люди ходят, смотрят – для каждого свое открытие [Бога]. Когда-то люди через “Капитал” Карла Маркса приходили к чтению Евангелия, Библии и становились христианами», – сказал митрополит Кирилл.

Последний зал выставки полностью посвящен работам современных даже не иконописцев – живописцев, графиков. Среди них работы Веры Алиной, Ирины Зеленовой, Лейлы Фаизовой, а также каллиграфа Владислава Баранова. Владыка, отвечая на вопрос журналиста «Татар-информ» об отношении к современной интерпретации религиозной темы людьми искусства, сказал, что оно имеет место быть, хотя и не создано для храмового пространства.

«Есть церковное искусство, возможное для того, чтобы оно имело место быть в храме, в храмовом пространстве. А есть – церковное искусство, которое может быть воспринято только как живопись или скульптура – то есть, которая не может быть использована в богослужебном обиходе. Так у прекрасного композитора Рахманинова есть совершенно уникальная вещь – “Всенощное бдение”, фрагменты которой можно вкраплять в Богослужение. Но все произведение – это немного не то, он все-таки больше композитор светский, чем духовный. Так и в церковном искусстве: что-то мы можем внести в храм, а что-то не можем. Но жизнь идет, меняется, поэтому все может быть: и архитектура храма может немного меняться... Но всегда должна быть грань, за которую нельзя заходить: свобода в пределах допустимого», – сказал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл о возможности трансформации церковного искусства.