Митрополит Казанский Кирилл открыл выставку церковного искусства в галерее «Хазинэ»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл открыл выставку церковного искусства «Созерцание» в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле. Четыре зала первого этажа музея заполнила ретроспектива православного визуального искусства, которую составили экспонаты от XVIII века до наших дней. Выставка посвящена 300-летию Казанской духовной семинарии, которое широко будет праздноваться в столице Татарстана несколько ближайших дней.

«Казанская семинария – одно из самых ярких духовных учебных заведений, и вообще учебных заведений, и старого российского имперского времени, и в наше современное время. Отрадно, что наряду со многими конференциями и секциями, которые проходят на сегодняшний день, одним из самых ярких мероприятий является эта выставка, где представлены и труды иконописцев сегодняшней казанской школы. И, конечно, нас радуют те, кто привезли [сюда] свои уникальные вещи, созданные в последние годы в других местах и обществах, и прежде всего из Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии», – обратил внимание гостей и первых посетителей выставки митрополит Кирилл.

У Татарстанской митрополии, сказал он, сложились «уникальные отношения» с Министерством культуры Татарстана, Национальным музеем Татарстана, Музеем ИЗО Татарстана (чьим подразделением является галерея «Хазинэ»). Владыка подчеркнул, что выставка в очередной раз убеждает: взаимосвязь духовной культуры и духовного богатства не может быть разделена «никакими искусственными законами и средостениями» вроде тех, что церковь отделена от государства, а значит, церковь отдельно, музей – отдельно.

«Сегодняшний подарок Музея ИЗО к 300-летию Казанской семинарии для нас очень дорог. Мы желаем процветания музею, музейному делу, у нас есть, что показать людям, у нас много богатства, настоящего и подлинного, собранного в наших хранилищах, которое должно выставляться и не только радовать глаз, но и воодушевлять людей, которые к нему будут прикасаться», – сказал митрополит.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На выставке собрана как живопись и графика XVIII — XIX веков, иконы XVIII века, гравюры Казани Эварда Турнерелли, Василия Турина из фондов Музея ИЗО Татарстана, так и современные иконы и произведения-интерпретации религиозной тематики. Среди них икона «Всецарица» из храма в поселке Килемары в Марий Эл, «Лобзание Иуды» кисти Максима Шешукова из Успенского монастыря Свияжска или, например, более ранее произведение – «Петропавловский собор» в Казани, написанное в 1845 году Андреем Раковичем.

В первом зале «Созерцания» можно увидеть раньше никогда не экспонировавшийся эскиз росписи уже утраченной к нашим дням Спасской часовни, выполненный Евгением Фирсовым в 1907 году, гравюры с видами монастырей и церквей Казани, то последний зал полностью посвящен работам современных даже не иконописцев – живописцев, графиков. Среди них работы Веры Алиной, Ирины Зеленовой, Лейлы Фаизовой, а также каллиграфа Владислава Баранова.

«У каждого свое открытие Бога. Когда-то люди через “Капитал” Карла Маркса приходили к чтению Евангелия, Библии и становились христианами. Я пока не осмотрел последний зал (там была лекция), но грани должны быть. Есть церковное искусство, возможное для того, чтобы оно имело место быть в храме, в храмовом пространстве. А есть церковное искусство, которое может быть воспринято только как живопись или скульптура – то есть, которая не может быть использована в богослужебном обиходе. Так у прекрасного композитора Рахманинова есть совершенно уникальная вещь – “Всенощное бдение”, фрагменты которой можно вкраплять в богослужение. Но все произведение – это немного не то, он все-таки больше композитор светский, чем духовный. Так и в церковном искусстве – что-то мы можем внести в храм, а что-то не можем. Но жизнь идет, меняется, поэтому все может быть: и архитектура храма может немного меняться... Но всегда должна быть грань, за которую нельзя заходить: свобода в пределах допустимого», – выразил свое мнение о возможности трансформации церковного искусства митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Выставка «Созерцание» будет работать до 14 января. Утром 21 ноября в соборе Казанской иконы Божией Матери пройдет торжественная литургия, приуроченная к 300-летию Казанской православной духовной семинарии. Днем начнет работать V Форум православной общественности Республики Татарстан, также посвященный юбилею духовного учебного заведения. В перспективе, как рассказал митрополит Казанский и Татарстанский, статус семинарии планируется повысить до академии.

«Мы работаем над тем, что казанская духовная семинария вернула себе статус академии. Это гигантский труд. Он требует огромной самоотдачи и профессорско-преподавательского коллектива, и воспитанников семинарии. Мы не хотим, чтобы название вернулось, а суть осталась прежняя. Мы хотим, чтобы суть соответствовала своему названию – чтобы был уровень высокий у наших ребят, и чтобы Казанская духовная академия в дальнейшем привлекала различные кадры, особенно направления исследовательского в сторону Востока, исламоведения, арабистики – всего того, чем была Казанская академия в свое время широко известна. Здесь было очень много интересных задумок, которые были частично осуществлены. Для нас важно вернуться к этому базису. Наша задача, чтобы уровень наших воспитанников был достаточно высокий – и в плане образования, и в плане культурной силы, культурного духа, чтобы они были добрыми носителями великой славы Казанской духовной академии», – подытожил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.