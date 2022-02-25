Мишустин заявил, что у России есть идеи насчет ответов на санкции Запада

У властей РФ есть соображения насчет ответа на западные санкции, заявил Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции», – подчеркнул глава Кабмина.

Он отметил, что необходимо минимизировать влияние вводимых ограничений на экономику России для сохранения устойчивости финансовой системы. По мнению Мишустина, нужно внимательно следить за развитием ситуации на рынке и принимать все меры для того, чтобы профильные частные и государственные институты продолжали работать в прежнем режиме.

Премьер также сообщил, что все банковские структуры попавшие под санкции получат необходимую помощь.

После того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе, многие страны начали обсуждать возможность введения новых санкций. Сегодня канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Евросоюз согласовал самый крупный в истории пакет санкций против России.