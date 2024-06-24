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Мишустин упростил порядок получения льготы на оплату ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.
Теперь гражданам достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на Госуслугах — основную часть документов госорганы будут запрашивать через систему межведомственного электронного взаимодействия.
При этом граждане при желании смогут обратиться за назначением меры поддержки в органы социальной защиты или в МФЦ.
Напомним, правом на субсидии обладают граждане, у которых ежемесячно на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит больше определенной доли дохода. Норма устанавливается региональными властями.
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