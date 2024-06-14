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Общество 14 июня 2024 16:39

Госкомитет РТ по тарифам рассказал, как оформить субсидии на оплату ЖКУ

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За прошлый год субсидиями на оплату ЖКУ воспользовались более 70 тыс. семей из Татарстана. Общая сумма поддержки составила более 1,1 млрд рублей. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в случае, если их расходы превышают 21% в совокупном доходе семьи, по России это 22%. Для получения субсидии нужно обратиться в Республиканский центр материальной помощи по месту постоянного жительства», — отметила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года во всех регионах России. Действующие сейчас тарифы не менялись на протяжении полутора лет. Предельный индекс роста платы для жителей Татарстана составит 10,8%, предельно допустимое отклонение — 4,9%.

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