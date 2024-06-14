Госкомитет РТ по тарифам рассказал, как оформить субсидии на оплату ЖКУ

За прошлый год субсидиями на оплату ЖКУ воспользовались более 70 тыс. семей из Татарстана. Общая сумма поддержки составила более 1,1 млрд рублей. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в случае, если их расходы превышают 21% в совокупном доходе семьи, по России это 22%. Для получения субсидии нужно обратиться в Республиканский центр материальной помощи по месту постоянного жительства», — отметила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года во всех регионах России. Действующие сейчас тарифы не менялись на протяжении полутора лет. Предельный индекс роста платы для жителей Татарстана составит 10,8%, предельно допустимое отклонение — 4,9%.