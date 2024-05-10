По поручению Путина Кабмин подготовил программу модернизации ЖКХ

Правительство подготовило программу модернизации коммунальной отрасли, объем финансирования — 4,5 трлн рублей. Об этом Михаил Мишустин сказал на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост Председателя Правительства, передает ТАСС.

«Правительство по поручению Президента [РФ Владимира Путина] подготовило программу модернизации коммунальной отрасли. Объем финансирования из всех источников составит 4,5 трлн рублей», — сказал он.

По его словам, вложения позволят повысить качество услуг ЖКХ для 40 млн граждан.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры, запущенная по поручению Президента, рассчитана на 2023-2027 годы, оператор — Фонд развития территорий.

Сегодня в Госдуме прошло рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост Премьера. За него проголосовали 375 депутатов, против – 0, воздержались 57. Президент подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность Премьер-министра.