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По поручению Путина Кабмин подготовил программу модернизации ЖКХ
Правительство подготовило программу модернизации коммунальной отрасли, объем финансирования — 4,5 трлн рублей. Об этом Михаил Мишустин сказал на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост Председателя Правительства, передает ТАСС.
«Правительство по поручению Президента [РФ Владимира Путина] подготовило программу модернизации коммунальной отрасли. Объем финансирования из всех источников составит 4,5 трлн рублей», — сказал он.
По его словам, вложения позволят повысить качество услуг ЖКХ для 40 млн граждан.
Программа модернизации коммунальной инфраструктуры, запущенная по поручению Президента, рассчитана на 2023-2027 годы, оператор — Фонд развития территорий.
Сегодня в Госдуме прошло рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост Премьера. За него проголосовали 375 депутатов, против – 0, воздержались 57. Президент подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность Премьер-министра.
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