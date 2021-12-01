Индексация пенсий, пособия и бесплатный доступ к сайтам: что ждет татарстанцев в декабре

В последнем месяце уходящего года жителей Татарстана ждет много важных нововведений: оформить свидетельство о рождении ребенка можно будет не по прописке, а банкам запретят навязывать услуги получателям кредитов. Подробности — в обзоре ИА «Татар-информ».

Борьба с финансовыми пирамидами

С 1 декабря вступает в силу ряд законов, направленных на защиту людей от финансовых афер. Самым важным из них спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал закон о досудебной блокировке сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды.

С 1 декабря начнет действовать закон о досудебной блокировке сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Центробанк сможет оперативно блокировать сайты с доменами, похожими на официальные и полезные сайты. Пользователи по ошибке заходят на них и оставляют там персональные данные. Кроме того, появится возможность блокировать сайты, копирующие странички настоящих финансовых организаций.

«Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — написал Володин о новом законе в своем Telegram.

Кредит без навязывания дополнительных услуг

Еще один новый закон защитит людей, которые обращаются за кредитом, от навязывания дополнительных услуг — например, юридического сопровождения или консультаций.

«Кредитору будет запрещено проставлять за заемщика отметки в договоре, означающие его согласие с предложенными условиями», — отметил Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин: «Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца» Фото: duma.gov.ru

Помимо этого, вступит в силу закон, согласно которому банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка.

«Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать», — подчеркнул спикер Госдумы.

Закон об отмене условия о неснижаемом остатке на счете и «галочках» заработает с 30 декабря. Также в новых нормах оговаривается «период охлаждения», устанавливаемый в отношении дополнительных услуг, — клиент банка сможет отказаться от них в течение 14 дней.

Бесплатный доступ к сайтам и блокировка «серых» SIM-карт

С 1 декабря интернет-провайдеров обяжут бесплатно предоставлять доступ к сайтам, включенным в перечень социально значимых информационных ресурсов, вне зависимости от баланса клиента. Это сайты государственных органов, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и порталу Госуслуг. Остальные социально значимые сайты определит специальная правительственная комиссия.

Сайты госорганов, органов местного самоуправления, портал Госуслуг будут доступны бесплатно вне зависимости от баланса клиента Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Также с 1 декабря операторы станут блокировать «серые» корпоративные SIM-карты. Согласно принятым ранее поправкам к Закону «О связи» компании должны были с 1 июня регистрировать пользователей корпоративных сим-карт в единой системе идентификации и аутентификации. Срок на выполнение требования давался до 30 ноября.

С начала декабря операторы сотовой связи обязаны проверять в ЕСИА информацию, внесенную юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В случае несовпадения или отсутствия информации такие SIM-карты будут заблокированы.

За продажу поддельных лекарств — уголовная ответственность

В первый день зимы вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств и табачных изделий.

При этом за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт поддельных товаров будет грозить уголовное наказание до трех лет лишения свободы.

За производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт поддельных товаров, в том числе лекарств, будет грозить уголовное наказание до трех лет лишения свободы Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Также в декабре начнут действовать меры по защите окружающей среды от выбросов парниковых газов: госучёт, установление целевых показателей сокращения, поддержка деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.

Иностранцев в России обяжут сдавать отпечатки пальцев

С 29 декабря в России вступит в силу закон об обязательных медосмотрах всех иностранцев, которые въезжают на территорию страны на срок более 90 дней. Они будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование.

Иностранцы, въезжающие в Россиию более чем на 90 дней, будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Медосмотр включит исследование на отсутствие ВИЧ-инфекции и других инфекций, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости. Это обследование должно быть пройдено иностранцем в течение 90 дней, а для трудовых мигрантов установлен срок 30 дней.

Детям-иностранцам в возрасте до шести лет, а также гражданам Беларуси эти процедуры проходить будет не нужно.

Развестись с супругом можно будет по доверенности

С 30 декабря акты гражданского состояния, включая рождение детей, можно будет зарегистрировать в любом загсе страны. Кроме того, татарстанцы смогут получать справки и свидетельства, вносить исправления в актовые записи.

Порядок заключения брака будет определяться субъектами РФ, а заявление о расторжении брака вправе сделать третье лицо по доверенности от бывших супругов или опекуна недееспособного супруга.

До конца декабря татарстанцы могут обратиться за перерасчетом пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Также до конца декабря татарстанцы могут обратиться за перерасчетом пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Соответствующее заявление можно подать до 31 декабря через портал Госуслуг.

В 2020 году Президент России Владимир Путин ввел ежемесячные выплаты для семей с низкими доходами, где есть дети в возрасте от трех до семи лет. С 2021 года их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка — в зависимости от ситуации в семье.

Индексация пенсий коснется трех категорий пенсионеров

Татарстанцам, которым в ноябре исполнилось 80 лет назначат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Ее размер составит более 12 тыс. рублей.

Повышение пенсионных выплат затронет и тех татарстанцев, которые подали заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии будут зачислены автоматически с 1 декабря Фото: © ИА «Татар-информ»

Кроме того, с 1 декабря увеличение пенсии ждет тех пожилых людей, которые уволились в последний месяц лета. Это связано с тем, что пенсионерам восстанавливают индексацию пенсий не сразу, а только на четвертый месяц. Таковы особенности принятия решений в ПФР: информация об увольнении «доходит» до ведомства только через два месяца, после чего месяц принимается решение об увеличении пенсии. Таким образом, в декабре такие граждане получат пенсии с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь.

Помимо этого, повышение выплат затронет и тех татарстанцев, которые подали заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии будут зачислены автоматически с 1 декабря.

Истекает срок уплаты имущественных налогов

С 1 декабря в России истекает срок уплаты гражданами налогов за 2020 год. Уже со 2 декабря неплательщикам будут начислять пени. При взыскании задолженности по налогам через суд неплательщикам придется уплатить сумму исполнительского сбора в размере 7% от долга.

Кроме того, судебные приставы наложат запрет на продажу имущества – автомобиля или недвижимости. Также неплательщику могут ограничить выезд за пределы страны.

С 1 декабря в России истекает срок уплаты гражданами налогов за 2020 год. Уже со 2 декабря неплательщикам будут начислять пени Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Сегодня для уплаты налогов созданы комфортные условия: популярностью у жителей пользуется электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С его помощью можно не только увидеть информацию о своей задолженности, но и уплатить налоги в режиме онлайн, причем не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей.

Ослабление Covid-ограничений в Татарстане не планируется

По данным оперштаба, ограничительные меры в Татарстане продлят до улучшения санитарной обстановки, которая оценивается множеством параметров, к примеру, числом заболевших и привитых.

В конце ноября Премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил на совещании в Доме Правительства РТ, что темпы прироста новых случаев заболеваний в Татарстане снижаются, хотя ситуация остается напряженной.

С 22 ноября действует ограничение, по которому общественным транспортом могут воспользоваться жители старше 18 лет с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию или наличие медотвода Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

С 22 ноября действует ограничение, по которому общественным транспортом могут воспользоваться жители старше 18 лет с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию или наличие медотвода. Временно заблокированы транспортные карты пожилых граждан, у которых нет QR-кода по вакцинации или медотвода.

С 26 ноября были внесены изменения в постановление, по которому общественным транспортом могут воспользоваться граждане, прошедшие вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной от Covid-19.